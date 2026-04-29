ANEP y sindicatos acuerdan acciones tras un centenar de amenazas de tiroteo en varios centros

Las máximas autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunciaron este martes una declaración conjunta con los sindicatos educativos ante la ola de amenazas de tiroteo que se reportaron en centros de todo el país. Fuentes del organismo indicaron a El País que a la fecha se reportaron un centenar de episodios en diferentes centros.

“Esto es grave”, resaltó el titular de ANEP Pablo Caggiani sobre estos casos. “Es grave porque termina afectando la vida de miles de personas, termina generando miedo y angustia, y es en esos escenarios donde el arreglo de convivencia más sufre, sobre todo aquellos que necesitan más de cuidados , resaltó.

“El abordaje de esta problemática requiere necesariamente del compromiso articulado de distintas instituciones y actores sociales, los centros educativos son uno de ellos. Estamos convencidos y convencidas que ni la indiferencia ni la sanción ejemplarizante son opciones que podamos adoptar desde lo pedagógico”, remarcó la declaración, donde se acordaron acciones.

“Los centros educativos deben seguir siendo un lugar seguro y de protección para nuestras y nuestros adolescentes. De aprendizaje y de enseñanza. De acompañamientos y de cuidados”, agregó el texto presentado en conferencia de prensa en la sede de ANEP, donde asistieron jerarcas sindicales y de la educación.

Entre las acciones que se llevarán adelante, las partes marcaron un compromiso de “reconstruir la red interinstitucional (local, municipal, departamental y nacional)” con la mira en “solucionar los problemas cotidianos de diversa índole y permita la construcción de propuestas de trabajo conjunta”. “La educación es un asunto de Estado”, destacaron.

También se acordó la constitución de las comisiones de salud laboral (Decreto 291/007) valorando de que resultan un “dispositivo imprescindible” para mejorar los cuidados de los trabajadores y con esto “contribuir a mantener el centro como un lugar seguro”.