El video del incidente en un liceo de Salto: qué se sabe del caso de la alumna que empuñó un arma en clase

Un incidente en un liceo de Salto causó preocupación en la comunidad educativa y en las autoridades, que intentan esclarecer el contexto en el cual una adolescente entró un pistola de aire comprimido a la clase y empuñó el arma ante una serie de comentarios y risas de sus compañeros.

Sucedió en la tarde de este lunes en el liceo 3 de la zona este, ubicado a pocas cuadras de la terminal de ómnibus del departamento. La Jefatura del departamento informó que la joven apuntó y disparó contra algunos de sus compañeros. En un video que se grabó en el aula y al que accedió El País —que se borroneó para preservar las identidades de los menores— puede notarse que el ambiente en clase no era de pánico: mientras algunos de los alumnos se ríen, uno aparece tomando mate. "Una honda tira más fuerte", dice un estudiante cerca de la cámara.

Capturas del video que muestra a una adolescente con un arma en un liceo de Salto.

"En ningún momento hubo pánico ni desorden", dijo a Telemundo Isabel Delgue, inspectora de Secundaria en Salto. Por este motivo, "la intencionalidad" de llevar el arma a clase "es lo que se está investigando". Según señaló, el "referente adulto" de la joven aseguró que "en su casa no hay armas" y que "la alumna dijo que otra persona se la entregó y ella debía llevarla a otro lugar".

Si bien la Policía local aclaró que no se registraron personas lesionadas, dos jóvenes de 15 y 16 años fueron amenazadas por la agresora y recibieron asistencia. La Policía concurrió al liceo para detener a la agresora, quien se presume que llevó el arma en su mochila.

Delgue dijo que todo sucedió durante el recreo y que las alumnas que "se sintieron intimidadas" no avisaron a la adscripción sino directamente a sus madres, quienes asistieron al liceo.

Peligroso reto viral que llega desde Argentina y moviliza a la Policía en Uruguay

Este incidente se produjo algunos días después de que en varias instituciones educativas de distintos departamentos de Uruguay aparecieran pintadas con amenazas de tiroteos. Fueron decenas de casos y la Fiscalía logró responsabilizar a algunos de los adolescentes involucrados.

Se trató de un reto viral que surgió en redes sociales, según indicaron fuentes de la Fiscalía. Aparentemente la intención no era provocar un atentado sino faltar a clases. Pablo Caggiani, presidente del Codicen de la ANEP fue consultado semanas atrás al respecto y respondió que se trataría de “bromas de mal gusto”, pero “no se pueden minimizar”. Dijo que el origen “está en redes sociales, viene de Argentina”.