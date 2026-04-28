Homicidios en Belvedere y Colón: asesinan a mujer y a un bebé en una noche de violencia en Montevideo

La Policía investiga un nuevo crimen ocurrido en la noche de este lunes en Montevideo, en este caso en el barrio Belvedere: una mujer de 32 años, sin antecedentes penales, fue asesinada a balazos mientras se encontraba en un auto blanco junto a un hombre que también resultó herido por múltiples disparos.

El hombre, de 34 años, sí tenía varios antecedentes. Él se salvó, si bien fue ingresado a un sanatorio con el diagnóstico de múltiples heridas de arma de fuego en el pecho y en el brazo izquierdo. Requirió pase a block quirúrgico pero logró hablar con la Policía. Según el parte de la Jefatura de Montevideo, "manifestó que desde dentro de un auto gris le efectuaron varios disparos". Los delincuentes luego se dieron a la fuga.

La Policía encontró 44 vainas calibre 9mm en la escena del crimen, en Emancipación esquina Fray Generoso Pérez. La investigación continúa a cargo del Departamento de Homicidios. Según informó Telemundo (Teledoce), el auto de los atacantes fue encontrado en Islas Canarias, en el barrio Nuevo París, a más de tres kilómetros de distancia.

Mataron a un bebé y huyeron

Este no fue el único crimen en la noche del lunes en Montevideo. Un homicidio de un niño de un año y medio causó conmoción y el ministro del Interior, Carlos Negro, se dirigió hacia la zona y durante la madrugada emitió un mensaje en su cuenta de X: "Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año".

Según dijo, ese fue el mensaje que le transmitió a la Policía y específicamente al equipo de investigadores: "Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado".

Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional.



Sin… — Carlos Negro (@CNegro7) April 28, 2026

El operativo policial en Colón y el estado del padre herido

El crimen ocurrió en Colón, en el noroeste de Montevideo, específicamente en el cruce de Aparicio Saravia y un pasaje denominado J.

La información que brindó la Jefatura de Policía de Montevideo indica que poco antes de las 20:00 de este lunes un joven de 24 años y el bebé ingresaron heridos de arma de fuego a un centro asistencial privado en Garzón y Lanús, en el mismo barrio. Quien los trasladó hasta allí fue un particular.

El adulto, según el diagnóstico médico, sufrió heridas de arma de fuego en el brazo izquierdo, en su hombro izquierdo y en su oído izquierdo. Con respecto al niño, nada se pudo hacer: murió a causa de los disparos.

Operativo de la Policía Científica. Foto: Fernando Ponzetto / Archivo El País

Ambos iban en un auto que de repente fue atacado a balazos. Este vehículo fue encontrado a pocos metros del sanatorio. La Policía custodia la escena del crimen y el auto, a fin de encontrar indicios.

Así como Negro, también fueron al lugar el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, el coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Montevideo, Yony Mezquita, y el director de Hechos Complejos.

El adulto herido sería el padre del niño. Una de las versiones que maneja la Policía es que los delincuentes que abrieron fuego se movían en una moto.