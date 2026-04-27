Joven llevó un arma de aire comprimido a un Liceo de Salto, amenazó a dos personas y efectuó disparos

El temor se apoderó de un liceo de Salto este lunes por la tarde luego que una adolescente de 15 años de edad, alumna del Liceo 3 de la Zona Este, ubicado a pocas cuadras de la Terminal de Ómnibus del departamento, fue a clases con un arma que resultó ser de aire comprimido, pero que generó tensión y preocupación.

Según informó la Jefatura de Policía de Salto, el caso tuvo lugar esta tarde cuando una alumna del mencionado centro de enseñanza público llevó al lugar un arma de aire comprimido y comenzó a disparar contra sus compañeros.

Si bien la Policía local aclaró que no hubo personas lesionadas, sí hay dos jóvenes de 15 y 16 años de edad que fueron amenazadas por la agresora y que ahora están sometidas al procedimiento con la asistencia debida para estos casos.

La Policía acudió rápidamente al lugar para detener a la agresora. La adolescente que portaba el arma es alumna del referido centro de enseñanza, llevó el arma en su mochila y la sacó cuando estaba en el interior de la institución.

Una vez allí, la joven extrajo el arma que resultó ser de aire comprimido y comenzó a efectuar disparos. Hubo momentos de pánico y en el lugar actuó la Policía Científica que hizo un relevamiento del lugar, además de detener a la joven e incautar el arma.

La agresora se encuentra ahora a disposición de la Fiscalía de Salto, y las autoridades de Secundaria del departamento trabajan en base a un protocolo establecido para estos casos.

Todo además teniendo en cuenta que en los últimos días se registraron una serie de amenazas sobre posibles tiroteos en varios centros educativos, entre los cuales los de Salto no estuvieron exentos.

La Policía trabaja junto a las autoridades departamentales de Secundaria en este caso.