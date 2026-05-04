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El País Mundo Estados Unidos

Reportan un herido de bala tras tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca durante acto de Donald Trump

El Servicio Secreto confirmó el uso de armas de fuego cerca de la residencia presidencial. Protocolos de emergencia confinaron a periodistas en la sala de prensa del edificio.

04/05/2026, 18:54
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La Casa Blanca se ve de noche en Washington, D.C.
La Casa Blanca se ve de noche en Washington, D.C.
Foto: AFP

Un individuo recibió este lunes un disparo por parte de las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, una zona que las autoridades han pedido evitar.

Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.

Trump vuelve a amenazar a Irán y afirma que borrará al país "de la faz de la Tierra" si ataca buques de EE.UU.

Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde preguntas de los periodistas en la Casa Blanca en Washington.
Foto: AFP

El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.

El pasado 26 de abril, un hombre armado intentó asesinar a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, lo que provocó la evacuación del mandatario.

EFE

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