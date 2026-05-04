Reportan un herido de bala tras tiroteo en inmediaciones de la Casa Blanca durante acto de Donald Trump
El Servicio Secreto confirmó el uso de armas de fuego cerca de la residencia presidencial. Protocolos de emergencia confinaron a periodistas en la sala de prensa del edificio.
Un individuo recibió este lunes un disparo por parte de las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.
El suceso ocurrió en la intersección de la calle 15 y la avenida Independencia, en Washington, una zona que las autoridades han pedido evitar.
Se desconoce el estado de la persona herida de bala, así como las motivaciones que condujeron al incidente.
Los reporteros que trabajan en los jardines de la Casa Blanca fueron confinados brevemente en la sala de prensa como parte del protocolo de seguridad.
🚨 JUST NOW: "ALL CLEAR" given after reported "SHOTS FIRED" near the White House, resulting in reporters being moved into the briefing room — @HibaNasr— Eric Daugherty (@EricLDaugh) May 4, 2026
President Trump had also just emerged for a small business event, and is 100% safe
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El suceso no impidió que el presidente, Donald Trump, participara a la misma hora en una ceremonia en la Sala Este de la Casa Blanca con pequeños empresarios.
El pasado 26 de abril, un hombre armado intentó asesinar a Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, lo que provocó la evacuación del mandatario.
EFE
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