Atentado contra Trump: atacante se tomó una selfie armado frente al espejo antes de intentar disparar

La fiscalía de Estados Unidos presentó este miércoles evidencias contundentes contra Cole Allen, el hombre de 31 años acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la reciente Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Según los documentos judiciales, apenas 30 minutos antes de irrumpir en el hotel Washington Hilton, Allen se tomó una fotografía frente al espejo de su habitación, vestido con camisa negra y corbata roja, portando un arsenal que incluía una pistolera de hombro, cuchillos y herramientas de corte.

El informe detalla una premeditación de semanas que llevó al acusado a cruzar el país en tren desde California hasta la capital federal cargando una escopeta Mossberg calibre 12 y una pistola Rock Island Armony calibre .38. La fiscalía busca asegurar la prisión preventiva sin fianza en la audiencia de este jueves, bajo el argumento de que Allen no solo planificó el ataque contra el mandatario, sino que consideró a los más de 2.000 invitados al evento como un "daño colateral aceptable" en sus comunicaciones privadas.

El arsenal y la preparación en el Washington Hilton

La investigación reveló que Allen reservó estratégicamente una habitación en el mismo hotel donde se desarrollaba el evento para facilitar su acceso. Entre los elementos incautados, además de las armas de fuego, se hallaron cuatro dagas, munición y cortadores de alambre, lo que sugiere un plan para vulnerar perímetros de seguridad.

Los fiscales presentaron imágenes del equipamiento ante el Tribunal federal del Distrito de Columbia como prueba de la peligrosidad y el nivel de logística empleado por el detenido.

Cole Tomas Allen, el sospechoso de disparar durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca Foto: EFE/ @realDonaldTrump

Horas antes del atentado, Allen programó una serie de correos electrónicos dirigidos a sus familiares. En los textos, el atacante explicaba sus motivos y pedía disculpas, dejando en claro su disposición a matar a miembros del Gobierno.

En paralelo, un video difundido por The Washington Post muestra la secuencia crítica en la que Allen, al cruzar un punto de control, apunta su escopeta hacia un agente del Servicio Secreto, quien respondió abriendo fuego al menos cuatro veces para neutralizar la amenaza. Allen enfrenta ahora cargos que podrían derivar en una condena de cadena perpetua.

Con información de EFE