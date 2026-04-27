Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo en Washington y “firme defensor del cristianismo evangélico”

Antes de emprender su viaje a través del país, Cole Tomas Allen ofreció a las personas de su entorno una serie de explicaciones sobre su ausencia, según consta en los escritos que, según las autoridades, dejó. Les dijo a sus colegas y a los estudiantes a los que daba clases particulares que tenía una emergencia personal. A sus padres simplemente les dijo que tenía una entrevista.

Pero Allen parece haber tenido un plan mucho más siniestro cuando partió en tren desde California a Washington, según dos altos funcionarios de Justicia, quienes afirman que ahora está bajo custodia, acusado de atravesar la seguridad a las afueras de la cena de corresponsales de la Casa Blanca y abrir fuego.

Ahora, quienes conocieron a Allen luchan por conciliar la imagen que tenían de él con el impactante acto de violencia política del que se le acusa.

Se espera que el sospechoso, cuyo nombre las autoridades no han revelado públicamente pero que fue identificado por los dos funcionarios como Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, sea acusado de múltiples delitos en una comparecencia ante el tribunal el lunes.

Cole Tomas Allen, el sospechoso de disparar durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca Foto: EFE/ @realDonaldTrump

“Parecía un tipo completamente normal”

Los escritos que las autoridades atribuyen a Allen oscilan entre el remordimiento por el engaño a amigos y familiares y la gratitud por toda una vida de amor y apoyo. En ellos, muestra indignación por las políticas implementadas por la Casa Blanca y alude a acusaciones de conducta sexual inapropiada, afirmando que ya no está dispuesto a permitir que un traidor manche sus crímenes, en una aparente referencia al presidente Donald Trump, aunque el escrito no lo menciona por su nombre.

Los dos agentes de la ley que compartieron los escritos con The New York Times pidieron permanecer en el anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información.

El domingo no estaba claro si Allen había contratado un abogado, y sus familiares cercanos se negaron a hablar sobre su arresto o no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según el escrito, el sospechoso había acudido al hotel Washington Hilton buscando a miembros de la administración Trump.

"Funcionarios de la administración (excluido el Sr. Patel): son objetivos priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo", reza el texto, refiriéndose aparentemente a Kash Patel, director del FBI. No quedaba claro en el texto por qué se mencionaba a Patel por su nombre.

Miembros del FBI tocan las puertas de vecinos de una vivienda (fuera de cuadro) asociada con el presunto autor de los disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Torrance, California, el 26 de abril de 2026. FOTO: PATRICK T. FALLON/AFP

Lo descrito les resultaba extraño a los vecinos, antiguos compañeros de clase y alumnos de tutoría de Allen en Torrance, un suburbio de Los Ángeles. Allí, la casa que compartía fue allanada poco antes de la medianoche del sábado por un equipo SWAT del FBI.

Allen estaba registrado como votante "sin afiliación partidista", el equivalente californiano a un independiente. Su única contribución política registrada parece haber sido de US$ 25 a la campaña de Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia en el otoño de 2024.

“Parecía un tipo completamente normal”, dijo Max Harris, un estudiante de último año de una escuela secundaria local que había recibido clases particulares de Allen durante varios meses. “Jamás me habría esperado algo así de un tipo como él”, agregó.

Allen figuraba como tutor en C2 Education, organización que emitió un comunicado el domingo indicando que cooperaba con las autoridades. "La violencia, de cualquier tipo, nunca es la solución", afirmó la organización.

Las autoridades informaron que el sospechoso del ataque del sábado fue detenido poco después de atravesar un control de seguridad e intercambiar disparos con agentes federales dentro del hotel Washington Hilton. Según las autoridades, estaba armado con cuchillos, una escopeta y una pistola.

Inicialmente, se espera que el sospechoso sea acusado de dos cargos por uso de arma de fuego y un cargo por agresión a un agente federal con arma peligrosa, según informó el sábado Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia. Está previsto que comparezca ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el lunes y se esperan cargos adicionales, añadió.

Ingeniero y "firme defensor del cristianismo evangélico"

Allen nació en el condado de Los Ángeles y es el mayor de cuatro hermanos. Hasta el sábado por la noche, el padre de Allen figuraba en internet como anciano de Grace Torrance, que se describe a sí misma como una iglesia protestante de tradición reformadora.

En 2013, Allen se matriculó en el Instituto Tecnológico de California, o Caltech, una universidad de investigación de élite en Pasadena, California. En aquel entonces, según datos federales, Caltech admitía a menos del 11% de sus solicitantes de pregrado.

Allí, Allen estudió ingeniería mecánica. Se graduó con un promedio de 3.0, según su perfil de LinkedIn.

En el verano de 2014, realizó una pasantía en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, según su perfil de LinkedIn. Un reportaje de noticias locales de 2017 muestra a Allen, vestido con una camisa y un suéter a cuadros, demostrando su diseño para un freno de emergencia para sillas de ruedas en una conferencia centrada en el diseño de productos para personas mayores.

También participaba en el Club Nerf, donde los miembros, armados con juguetes, organizaban batallas en el campus, y pertenecía a una comunidad cristiana universitaria. Otro miembro de la comunidad recordó que, si bien Allen era generalmente callado y estudioso, no tenía reparos en defender su propia interpretación de la fe.

“Sin duda, era un firme creyente del cristianismo evangélico en la época en que lo conocí”, dijo Elizabeth Terlinden, miembro de la congregación.

Cole Allen en entrevista en 2017 para ABC Foto: ABC

Cole Allen era "un estudiante excelente", según docente

Tras graduarse en Caltech en 2017, Allen trabajó durante varios años como ingeniero mecánico, desarrollador de videojuegos autónomo y tutor de preparación para exámenes universitarios, según su perfil de LinkedIn.

En 2022, se matriculó en la Universidad Estatal de California, campus Dominguez Hills, para cursar una maestría en informática. La universidad declaró el sábado que tenía constancia de un estudiante con el mismo nombre que Allen, quien se graduó en 2025.

Bin Tang, profesor de informática en la universidad, impartió varias clases a Allen. "Me sorprende mucho la noticia", dijo Tang en un correo electrónico. "Era un estudiante excelente, siempre se sentaba en la primera fila de mi clase, prestaba atención y me enviaba correos electrónicos con frecuencia con preguntas sobre las tareas", detalló el docente.

Personas agachadas durante el tiroteo en la Casa Blanca. Foto: Evan Vucci

Los registros compartidos por los dos agentes de la ley muestran que Allen compró una pistola en octubre de 2023 y una escopeta en agosto de 2025.

Según la nota compartida por las autoridades, Allen les dijo a sus colegas y estudiantes en los últimos días que una emergencia personal le impediría cumplir con sus obligaciones como tutor y les dijo a sus padres que tenía "una entrevista".

Luego tomó un tren de Los Ángeles a Washington vía Chicago, registrándose en el hotel Hilton uno o dos días antes de que el hotel acogiera la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, según declaró Todd Blanche, el fiscal general interino, en el programa "Meet the Press" el domingo.

Blanche añadió que las primeras pruebas indicaban que Allen había actuado solo.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times.