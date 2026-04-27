Atentado contra Trump en Washington: Cole Tomas Allen comparece ante la Justicia por el ataque a tiros

La Justicia de Estados Unidos inicia este lunes el proceso formal contra el sospechoso de irrumpir a tiros en la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El incidente, ocurrido en el emblemático hotel Washington Hilton, es investigado como el tercer intento de asesinato contra el presidente Donald Trump en apenas dos años. El atacante, identificado preliminarmente por medios locales como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, tenía como objetivo "priorizado" al mandatario y a los altos jerarcas de su administración presentes en el evento.

A pesar de la gravedad del intercambio de disparos con el Servicio Secreto, que terminó con un agente herido, Trump mantuvo un tono desafiante. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", declaró el presidente en una entrevista con la cadena CBS. Las imágenes de seguridad, difundidas por el propio equipo del mandatario, muestran al agresor intentando superar un control de seguridad apenas un piso arriba de donde se encontraban la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y gran parte del gabinete nacional.

Agentes sacan sus armas después de que se escucharan fuertes estruendos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 25 de abril de 2026. Se realizaron disparos mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistía a una cena de prensa en Washington el sábado por la noche. FOTO: MANDEL NGAN/AFP

El perfil de Cole Tomas Allen y el manifiesto "anticristiano"

De acuerdo con las primeras investigaciones del fiscal general interino, Tom Blanche, el sospechoso se hospedaba en el mismo hotel donde se realizaba la gala y portaba un arsenal compuesto por una escopeta, una pistola y un cuchillo.

Trump reveló a la cadena Fox News que el atacante habría escrito un manifiesto con tintes "anticristianos", un documento que ya había generado alertas dentro de su propia familia, quienes habrían intentado advertir a las autoridades sobre su comportamiento errático y violento en fechas recientes.

El ataque vuelve a poner bajo la lupa los protocolos del Servicio Secreto, especialmente al tratarse de un hotel con un historial oscuro: fue en ese mismo lugar donde Ronald Reagan sufrió un atentado en 1981.

Trump aprovechó el suceso para reforzar su propuesta de construir un nuevo salón de baile de máxima seguridad junto a la Casa Blanca, argumentando que las instalaciones actuales no ofrecen las garantías necesarias para la investidura presidencial ante el avance de la violencia política en el país.

Con información de EFE