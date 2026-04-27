Orsi expresó solidaridad a Trump tras intento de atentado: "Uruguay condena violencia del modo más enérgico"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó solidaridad con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como con "su familia y con todas las personas asistentes a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca", luego de que el pasado sábado el mandatario norteamericano sufriera un intento de atentado en un evento.

"Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar", añadió el mandatario uruguayo.

Expreso mi solidaridad con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su familia y con todas las personas asistentes a la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca. Uruguay condena la violencia del modo más enérgico en todo momento y en todo lugar. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) April 27, 2026

El intento de atentado a Trump

El sábado por la noche, Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete, junto con la primera dama Melania, asistieron a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a periodistas que cubren la vida diaria del presidente y es conocida por su tono relativamente relajado en comparación con otros eventos en la capital estadounidense. Pero el salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena, se convirtió en un caos cuando se oyeron disparos en el exterior: Trump, Vance y sus secretarias fueron sacados a la fuerza por agentes del Servicio Secreto, mientras que los invitados oyeron órdenes de tirarse debajo de las mesas.

Las imágenes del sistema de seguridad del hotel —el mismo donde, en 1981, el entonces presidente Ronald Reagan fue víctima de un intento de asesinato que casi le cuesta la vida— mostraron a un hombre identificado como Cole Allen corriendo hacia el control del Servicio Secreto cuando se produjeron los disparos. Un agente federal resultó herido, pero la bala se alojó en su chaleco antibalas, sin causarle lesiones graves. Según documentos enviados por el Departamento de Justicia, los agentes del Servicio Secreto dispararon los tiros restantes, sin alcanzar al atacante. Allen, que se hospedaba en el hotel, fue derribado al suelo y esposado, y las armas que portaba fueron confiscadas.

Quién es Cole Allen

Allen, es un ingeniero mecánico residente en California, más conocido por sus inventos, como el prototipo de un freno de emergencia para sillas de ruedas, y por su trayectoria como profesor, donde recibió un premio en 2024, que por su actividad política. En declaraciones a la prensa estadounidense, sus colegas expresaron su asombro ante la noticia proveniente de Washington, describiéndolo como una persona amable e inteligente. Según su perfil en redes sociales, también trabajaba como desarrollador de videojuegos y poseía una maestría.

Cole Tomas Allen, sospechoso de atentar en cena donde se encontraba Donald Trump Foto: Redes sociales

Sin embargo, las investigaciones revelaron que el sospechoso del intento de asesinato de Trump y gran parte de su gabinete compró las armas incautadas el sábado sin el conocimiento de su familia, con la que vivía en California. Su hermana declaró a los agentes que frecuentaba un campo de tiro. En 2024, realizó una pequeña donación a la campaña de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y formaba parte de una organización progresista que operaba en California.