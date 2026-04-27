Sospechoso de intento de asesinato a Trump fue imputado y podría enfrentar cadena perpetua

Cole Thomas Allen, el hombre acusado del tiroteo en una gala de medios a la que asistió el presidente estadounidense, Donald Trump, fue procesado este lunes en un tribunal bajo cargos de intentar asesinar al mandatario y por dos delitos relacionados con armas de fuego.

Cole Allen, de 31 años, enfrenta una condena de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el pasado sábado en Washington.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. En ese sentido, permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena.

Según la fiscal asignada al caso, Jocelyn Valentine, Allen, residente de California, viajó a la capital estadounidense, "con la intención de llevar a cabo un asesinato político".

"El señor Allen viajó a través de las fronteras estatales, armado con una pistola, y llegó a Washington, D.C. [...] e intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump", dijo el fiscal.

No se declaró culpable ni inocente, y este jueves el tribunal federal decidirá si permanece bajo custodia. Su abogada, la defensora pública Tezira Abe, informó que el sospechoso no tiene antecedentes penales. En la audiencia, Allen se limitó a responder brevemente, principalmente con "sí" o "no", cuando el juez lo interrogó.

El intento de atentado a Trump

Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Cole nunca se acercó a Trump o a otros invitados que atendían el evento en el hotel.

El sábado por la noche, Trump, el vicepresidente JD Vance y varios miembros del gabinete, junto con la primera dama Melania, asistían a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a periodistas que cubren la vida diaria del presidente y es conocida por su tono relativamente relajado en comparación con otros eventos en la capital estadounidense. Pero el salón de baile del hotel Washington Hilton, donde se celebraba la cena, se convirtió en un caos cuando se oyeron disparos en el exterior: Trump, Vance y sus secretarias fueron sacados a la fuerza por agentes del Servicio Secreto, mientras que los invitados oyeron órdenes de tirarse debajo de las mesas.

Cole Allen en entrevista en 2017 para ABC Foto: ABC

Las imágenes del sistema de seguridad del hotel —el mismo donde, en 1981, el entonces presidente Ronald Reagan fue víctima de un intento de asesinato que casi le cuesta la vida— muestran a un hombre identificado como Allen corriendo hacia el control del Servicio Secreto cuando se produjeron los disparos. Un agente federal resultó herido, pero la bala se alojó en su chaleco antibalas, sin causarle lesiones graves. Según documentos enviados por el Departamento de Justicia, los agentes del Servicio Secreto dispararon los tiros restantes, sin alcanzar al atacante. Allen, que se hospedaba en el hotel, fue derribado al suelo y esposado, y las armas mencionadas por Valentine fueron confiscadas.

WATCH: The moment President Trump was escorted out of the White House Correspondents’ Dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/dMt46TGhlo — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Quién es Cole Allen

Allen, es un ingeniero mecánico residente en California, más conocido por sus inventos, como el prototipo de un freno de emergencia para sillas de ruedas, y por su trayectoria como profesor, donde recibió un premio en 2024, que por su actividad política. En declaraciones a la prensa estadounidense, sus colegas expresaron su asombro ante la noticia proveniente de Washington, describiéndolo como una persona amable e inteligente. Según su perfil en redes sociales, también trabajaba como desarrollador de videojuegos y poseía una maestría.

Cole Tomas Allen, sospechoso de atentar en cena donde se encontraba Donald Trump Foto: Redes sociales

Sin embargo, las investigaciones revelaron que el sospechoso del intento de asesinato de Trump y gran parte de su gabinete compró las armas incautadas el sábado sin el conocimiento de su familia, con la que vivía en California. Su hermana declaró a los agentes que frecuentaba un campo de tiro. En 2024, realizó una pequeña donación a la campaña de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris y formaba parte de una organización progresista que operaba en California.

Con información de O Globo/GDA y AFP