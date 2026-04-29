Intento de magnicidio: el misterioso usuario que criticaba a Trump en internet, la pista que sigue la investigación

Un usuario que publicó un mensaje en internet calificó al presidente Donald Trump de “jefe mafioso sociópata”, dijo que la administración “miente como si respirara” y acusó a los líderes demócratas de practicar una “colaboración bipartidista” con los nazis.

Las autoridades federales están investigando si el hombre que tecleaba con el nombre “coldforce” podría ser Cole Tomas Allen, quien fue acusado el lunes de intentar asesinar a Trump.

Están tratando de comprender mejor qué pudo haber motivado a Allen, de 31 años, a quien acusan de haber llegado a Washington con una escopeta, una pistola y tres cuchillos para atacar a Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Una revisión de las publicaciones del usuario en Bluesky, una plataforma de redes sociales popular entre los usuarios de izquierda, muestra que a menudo escribía o promocionaba posturas liberales sobre temas políticos.

Vivienda vinculada con el autor del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales, en Torrance, California. Foto: AFP

La mayoría de las publicaciones, que datan de finales de 2024, no incitan a la violencia y no llaman la atención. El usuario publicaba con mayor frecuencia sobre la guerra en Ucrania, expresando su frustración con la administración Trump por “traicionar” a sus aliados. Recientemente, también escribía o compartía publicaciones sobre lo que el autor calificaba de guerra “estúpida” en Irán y la agresiva política migratoria de la administración Trump.

Pero algunas publicaciones sugerían la sensación de que el sistema estadounidense ya no funcionaba. En mayo de 2025, el usuario acusó a las tres ramas del gobierno de incurrir en “conducta traidora” y lo calificó como “un problema de virtud cívica, básicamente un problema moral, y eso no se puede solucionar con leyes”.

A principios de este año, el usuario insinuó algo más siniestro. “Me da la impresión de que muchos políticos y asesores estadounidenses creen que todo esto es un juego”, escribió en enero. “No tengo muchas ganas de que llegue la parte de la historia en la que ‘esto no es un juego’, que con un 99% de probabilidad se avecina”.

En las publicaciones de Bluesky, “coldforce” se refiere frecuentemente a Trump como un “traidor”. El usuario alude a acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte del presidente.

La primera dama, Melania Trump, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la cena de corresponsales. FOTO: AFP

Parte del texto se asemeja a una nota de aproximadamente 1.000 palabras que, según las autoridades federales, fue escrita por Allen. Si bien esa nota no menciona a Trump por su nombre, detalla una lista de figuras de la administración, priorizadas desde el cargo más alto hasta el más bajo.

Los escritos estaban firmados por: Cole “coldForce” “Asesino Federal Amistoso” Allen.

Existían otros indicios que daban a los investigadores motivos para explorar posibles vínculos entre la cuenta de Bluesky y Allen. El usuario se identifica como protestante y afirma trabajar como profesor. También se describe como un “tipo cualquiera de California” y menciona haber asistido a “dos universidades laicas diferentes con sede en California”.

Allen es originario de Torrance, California, al suroeste de Los Ángeles. Estudió en el Instituto Tecnológico de California y en la Universidad Estatal de California, campus Dominguez Hills, participó activamente en un grupo cristiano del campus y, en los últimos años, había trabajado como tutor en una empresa de preparación de exámenes.

Cole Allen en entrevista en 2017 para ABC Foto: ABC

En un comunicado emitido el lunes, Bluesky informó que la cuenta “coldforce” fue eliminada por violar las políticas de la compañía, que prohíben “publicaciones que difundan información errónea o glorifiquen la violencia o el daño”.

Una publicación del mes pasado de “coldforce” sugiere una creciente frustración.

“La pregunta más importante es: ¿cuándo se darán cuenta los adultos estadounidenses (de entre 0 y 5 años, ambos inclusive) de que esto es insostenible y que quedarse de brazos cruzados esperando a que alguien más haga algo al respecto no funciona?”, escribió. “No recuerdo la última vez que vi a alguien, ni en línea ni fuera de línea, asumir la responsabilidad de solucionar el problema”. Amy Qin y Aric Toler / The New York Times