Senado de EE.UU. aprueba financiamiento para ICE y busca reabrir Seguridad Nacional tras cierre

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves 23 de abril de 2026 un plan de financiamiento para ICE y la Patrulla Fronteriza por US$ 70.000 millones, con el objetivo de reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), parcialmente cerrado desde febrero. La medida, impulsada por la mayoría republicana, busca destrabar el conflicto legislativo con la oposición demócrata, que mantiene bloqueados los fondos en reclamo de cambios en la política migratoria tras incidentes ocurridos a comienzos de año.

La votación se realizó de madrugada y fue aprobada por 50 votos a favor y 48 en contra, reflejando la fuerte polarización en torno al cierre del DHS. El bloqueo demócrata se sostiene desde febrero, luego de la muerte de dos manifestantes estadounidenses durante operativos migratorios en Mineápolis.

El prolongado cierre del Departamento de Seguridad Nacional, iniciado el 14 de febrero, ya es el más extenso en la historia de una agencia federal en Estados Unidos. Sus efectos se han hecho visibles, especialmente en aeropuertos, donde la falta de personal ha generado largas filas y demoras en los controles de seguridad.

Senado impulsa conciliación presupuestaria para destrabar el conflicto

Para sortear el bloqueo legislativo, los republicanos activaron el mecanismo de conciliación presupuestaria, un proceso que permite aprobar determinadas leyes con mayoría simple en el Senado, en lugar de los 60 votos habituales.

Este procedimiento favorece a la mayoría republicana, que cuenta con 53 escaños, y podría facilitar la aprobación definitiva del plan sin necesidad de negociar con la oposición. Se trata de la misma herramienta utilizada anteriormente para aprobar recortes de impuestos durante la administración de Donald Trump.

El líder republicano en el Senado, John Thune, defendió la estrategia al señalar que “tenemos por delante un proceso de varias etapas, pero al final los republicanos habrán contribuido a garantizar la seguridad de las fronteras de Estados Unidos”.

El conflicto refleja tensiones más amplias en torno a la política migratoria en EE.UU., con los demócratas exigiendo reformas tras los operativos que derivaron en víctimas fatales y los republicanos priorizando el fortalecimiento de las agencias de control fronterizo.

Agentes de ICE en Estados Unidos. Foto: ICE

Impacto del cierre del DHS y tensión política en EE.UU.

El cierre del DHS ha tenido consecuencias operativas relevantes, afectando tanto la seguridad aeroportuaria como otros servicios vinculados al control migratorio. La falta de financiamiento ha limitado la capacidad de acción de agencias clave como la Patrulla Fronteriza y el propio ICE.

Mientras tanto, el enfrentamiento político continúa escalando en el Congreso, con posiciones enfrentadas sobre cómo abordar la inmigración y el uso de recursos federales. La aprobación del plan en el Senado marca un avance para los republicanos, pero el proceso aún requiere completar varias etapas legislativas.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. deteniendo a migrantes indocumentados en la frontera de San Diego. Foto: AFP

El desenlace de esta disputa será clave para determinar no solo la reapertura total del DHS, sino también el rumbo de la política migratoria y de seguridad en Estados Unidos en el corto plazo.

Con información de EFE

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.