El gobierno de Donald Trump reclasificó al cannabis dentro de una categoría menos restrictiva, lo que facilita su uso con fines médicos en Estados Unidos, según indicó este jueves fiscal general.

La marihuana fue reclasificada como una droga con un potencial moderado o bajo de dependencia física y psicológica, lo que "amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas", afirmó el fiscal general interino, Todd Blanche, en X.

Esta medida del gobierno federal va en línea con las legislaciones locales: en 24 de los 50 estados federados la marihuana y sus derivados son legales para cualquier tipo de consumo y en 40 lo son para uso medicinal.

Antes de esta modificación, la marihuana compartía clasificación con la heroína y la metanfetamina en la conocida como Lista I, una categoría reservada para las drogas "sin uso médico aceptado y con un alto potencial de abuso", según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Under the decisive leadership of @POTUS, this Department of Justice is delivering on his promise to improve American healthcare. This includes:



• Immediately rescheduling FDA-approved marijuana and state-licensed marijuana from Schedule I to Schedule IIl



• Ordering a new,… pic.twitter.com/DUtqKQgavl — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 23, 2026

Los motivos detrás de la decisión de Trump de reclasificar el cannabis

Ahora se trasladó al tercer nivel de los cinco que contiene esta lista del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia afirmó que esta medida se toma para responder a una orden ejecutiva firmada en diciembre por el presidente Trump, que tiene como objetivo aumentar la investigación de los usos medicinales de la marihuana.

Frasco con marihuana durante el desfile anual de cannabis en Nueva York, el 1 de mayo de 2021. Foto: ANGELA WEISS/AFP

El gobierno comenzará a celebrar audiencias en junio para evaluar "cambios más amplios en la clasificación de la marihuana en la legislación federal".

Esta medida no legaliza el consumo de marihuana en los estados donde sigue estando prohibido ni aprueba su uso como droga recreativa.

Según dijo Trump en diciembre, el cambio facilitará el acceso a esta droga para "usos médicos legítimos", como en casos de cáncer y de dolores crónicos: "Hay gente que me suplica que haga esto. Gente que sufre un dolor terrible", dijo.

La medida del gobierno tiene como objetivo reducir las barreras a la investigación, ya que el proceso de autorizar estudios clínicos con sustancias de la Lista I tiene muchas trabas.

"Estas medidas permitirán una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y la eficacia de la marihuana", afirmó el fiscal Blanche.

También supondrá un impulso para las empresas que producen y venden cannabis legalmente.

AFP