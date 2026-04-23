Lula toma medidas de "reciprocidad" con oficial estadounidense y sube la tensión entre Brasilia y Washington

En otro capítulo de la tensión entre Brasilia y Washington, la policía brasileña anunció ayer miércoles que retiró las credenciales de un oficial de enlace estadounidense en Brasil, en “reciprocidad” por una medida similar de Estados Unidos contra un agente policial brasileño.

El Departamento de Estado informó el lunes que solicitó que un funcionario brasileño dejara Estados Unidos, por haber intentado “manipular” su sistema migratorio y “extender cazas de brujas políticas a territorio estadounidense”.

Las autoridades estadounidenses habían liberado el 15 de abril al brasileño Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia del expresidente Jair Bolsonaro y condenado por golpismo, tras dos días de arresto en Florida.

Donald Trump ha usado aquella misma expresión, “caza de brujas”, para el juicio que condenó a Bolsonaro, Ramagem y otros por un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ramagem: el director de la Inteligencia brasileña junto a Bolsonaro cuando asumió en julio de 2019. Foto: archivo El País

La detención de Ramagem, prófugo desde septiembre, fue “fruto de la cooperación” bilateral en datos migratorios, dijo ayer miércoles al canal Globo News el director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues.

Detalló que el comisario Marcelo Ivo, enlace brasileño ante la agencia migratoria estadounidense ICE, sufrió la suspensión de sus credenciales en su unidad de trabajo en Miami.

“Con pesar, hoy retiré las credenciales del oficial (migratorio) de Estados Unidos que estaba en la Policía Federal” hasta que “podamos aclarar definitivamente lo que pasó”, dijo Rodrigues, y alegó el “principio de reciprocidad”.Lula ya había dicho que Brasil respondería recíprocamente si se comprobaba un “abuso de autoridad” con Ivo.

Mandatarios. Trump y Lula estrechan sus manos, en medio de sus fuertes divergencias políticas. Foto: AFP.

Rodrigues dijo que no recibió notificación de una “expulsión” y que él fue quien decidió que Ivo regresara a Brasil. Negó cualquier irregularidad del agente brasileño y dijo que es “insano” creer que intentara “engañar” a Estados Unidos.

Según el director policial, Ramagem cayó preso en Florida por una infracción de tránsito. “Cuando lo abordaron, le solicitaron documentos e identificaron que estaba con la visa cancelada por el propio ICE”, afirmó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció ayer miércoles que convocó en a un representante de la embajada de Estados Unidos en el país, en protesta por la retirada de las credenciales al policía brasileño. AFP, EFE