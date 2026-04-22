Acusaciones de injerencia y medidas recíprocas: relación entre Brasil y EE.UU. suma un nuevo episodio de tensión

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo ayer martes que evalúa responder con “reciprocidad” a la expulsión de Estados Unidos de un agregado policial brasileño, en un nuevo capítulo de las tensiones entre ambos países.

Según la prensa brasileña, el comisario Marcelo Ivo, enlace de la Policía Federal de Brasil en Miami, intervino en la detención el 13 de abril de Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia del expresidente Jair Bolsonaro y fugitivo de la justicia brasileña tras una condena por golpismo. Tras su arresto por la agencia de inmigración ICE, Ramagem fue liberado dos días después por las autoridades estadounidenses.

“Si hubo un abuso estadounidense con relación a nuestro policía, nosotros vamos a hacer reciprocidad con los (policías) de ellos en Brasil”, dijo Lula a periodistas en Hannover, Alemania, durante una gira europea. “No podemos aceptar esa injerencia, ese abuso de autoridad, que algunos personajes estadounidenses quieren tener con Brasil”, agregó.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado había publicado el lunes en X que solicitó a un funcionario brasileño que “deje nuestra nación” por intentar “manipular nuestro sistema de inmigración para (...) prolongar cazas de brujas políticas en territorio de Estados Unidos”.

Mandatarios. Trump y Lula estrechan sus manos, en medio de sus fuertes divergencias políticas. Foto: AFP.

El presidente Donald Trump utilizó en 2025 esa misma expresión, “caza de brujas”, para referirse al juicio en la corte suprema brasileña que condenó a Bolsonaro, Ramagem y otros exfuncionarios por un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra Lula.

Bolsonaro está preso en régimen domiciliario, mientras que Ramagem se fugó en septiembre de su país y se instaló en Estados Unidos. Los aliados de Ramagem atribuyeron su rápida excarcelación a supuestas gestiones del presidente Trump.

“Agradezco principalmente al presidente Donald Trump y al secretario Marco Rubio por la sensibilidad en tratar el caso de este verdadero héroe nacional”, escribió en X Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, también radicado en Estados Unidos.

El gobierno de Lula ha rechazado lo que considera “injerencias” del gobierno de Trump para favorecer a sus aliados políticos bolsonaristas.

El presidente estadounidense llegó a imponer aranceles comerciales punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro, que luego fueron parcialmente retirados.

Partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, en juicio por intento de golpe de Estado, sostienen carteles alusivos. Foto: AFP

Lula buscará su reelección en las elecciones presidenciales de octubre, cuando enfrentará a otro hijo del exmandatario, el senador Flávio Bolsonaro.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, también se pronunció sobre la expulsión de Ivo e informó que esperan mayores explicaciones de las autoridades norteamericanas antes de tomar una decisión.

Asimismo, resaltó que “todos sabían” que el comisario trabajaba con el ICE para, entre otras funciones, identificar y detener a fugitivos de la Justicia brasileños afincados en Estados Unidos.

Este nuevo choque se produce un mes después de que Brasil denegara el ingreso al país de Darren Beattie, asesor de Trump y quien pretendía visitar en la cárcel a Jair Bolsonaro, a menos de seis meses para las elecciones presidenciales brasileñas.

A ese roce se suman los aranceles de hasta el 50% que Trump llegó a imponer a Brasil el año pasado en represalia por el juicio que condujo a una condena de 27 años de cárcel a Bolsonaro, aliado del republicano, por golpismo. EFE, AFP