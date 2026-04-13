ICE detuvo a exdiputado brasileño condenado por golpismo tras ser interceptado en un control policial

Las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron al exdiputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado junto con el expresidente Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este lunes medios locales.

Ramagem fue detenido en el estado de Florida, donde se encontraba tras huir de su país en septiembre pasado, cuando recibió una pena de 16 años de cárcel por su participación en la trama golpista que, según la Corte Suprema, lideró Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022.

Según Paulo Figueiredo, aliado e influencer de Bolsonaro que reside en Estados Unidos, Ramagem fue detenido "tras un control policial en Orlando, inicialmente por una infracción de tráfico menor y posteriormente remitido al ICE, un procedimiento habitual en Florida".

Alexandre Ramagen Foto: O Globo

"En este momento, se trata de un asunto puramente migratorio. Sin embargo, la situación de Ramagem es LEGAL: tiene una solicitud de asilo pendiente, presentada hace algún tiempo y aún en revisión, que le permite permanecer legalmente en Estados Unidos hasta la decisión final del caso, la cual es larga, pero tiene muchas posibilidades de ser aprobada", escribió Figueiredo.

Según el influencer, su expectativa es que el excongresista sea liberado.

"El proceso del ICE también es burocrático y depende de la formalización en el sistema de la agencia antes de que se puedan dar los siguientes pasos en esta dirección."

Según la Fiscalía, Ramagem, que dirigió la Agencia Brasileña de Inteligencia durante la Administración de Bolsonaro (2019-2022), montó un servicio secreto paralelo para monitorear a adversarios políticos.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habla durante una entrevista televisada. Foto: AFP

En setiembre pasado, en los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe, huyó de manera clandestina desde el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, ingresó a Guyana por vía terrestre y puso rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local.

Con todo, las autoridades brasileñas iniciaron en diciembre pasado el trámite para pedir su extradición. En paralelo, la Cámara de los Diputados le despojó de su escaño y anuló su pasaporte diplomático.

Ramagem no ha sido el único de los condenados por golpismo que huyó o intentó huir de la Justicia brasileña.

En diciembre pasado, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques, condenado a 24 años y 6 meses de prisión por participar en el complot golpista, fue detenido en Paraguay mientras intentaba fugarse a El Salvador.

Por otro lado, alrededor de medio centenar de condenados por el asalto a Brasilia, cuando miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, huyeron a Argentina y han sido requeridos por Brasil.

Cientos de opositores bolsonaristas fueron registrados el domingo 8 de enero de 2023, al invadir la sede del Tribunal Supremo Federal de Brasil.

Foto: EFE/Andre Borges



No obstante, las autoridades argentinas concedieron el estatus de refugiado a uno de ellos, identificado como Joel Borges Correa, que se fugó de su país a mediados de 2024 tras ser condenado por el ataque a Brasilia, interpretado por el Supremo como el colofón de la trama liderada por Bolsonaro.

Mandato como diputado revocado

El pasado mes de diciembre, la Cámara revocó el mandato de Ramagem el mismo día en que sancionó a su colega, el exdiputado Eduardo Bolsonaro.

Las decisiones fueron tomadas por la Junta Directiva, mediante actos administrativos firmados por el Presidente de la Cámara, Hugo Motta, y otros miembros de la administración, sin votación en sesión plenaria, y publicadas en una edición extra del Diario Oficial de la Cámara.

Ramagem vio revocado su mandato a raíz de su condena en el juicio por el intento de golpe de Estado, y tras un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) que ordenó su destitución por decisión del Consejo de la Cámara. Eduardo, por su parte, fue destituido por ausencias tras haberse trasladado a Estados Unidos.

El exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Ramagem, argumentó en su momento que la Cámara de Representantes no podía acatar automáticamente la decisión del Tribunal Supremo, alegando que el caso debía ser remitido al pleno del tribunal.

Con información de EFE y O Globo /GDA