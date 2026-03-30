Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño, promete una versión mejorada de su padre si es elegido presidente

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, declaró el fin de semana en Estados Unidos que el segundo mandato de Donald Trump es “mucho mejor” que el primero, prometiendo a su vez una versión mejorada del mandato de su padre si él es elegido presidente de Brasil en octubre.

“Trump 2.0 es mucho mejor que Trump 1.0, ¿no es así? Pues Bolsonaro 2.0 también será mucho mejor”, dijo el senador de 44 años, ovacionado en Texas durante su discurso en la CPAC, la conferencia anual del movimiento conservador estadounidense.

El expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Su hijo Flavio se presenta como una opción más moderada que su padre. En las elecciones de octubre, Flavio Bolsonaro tendrá como principal adversario al presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aspira a un cuarto mandato a sus 80 años. Siete meses antes de los comicios, los dos favoritos están codo a codo en las encuestas.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Texas. Foto: AFP

“No queremos injerencias en las elecciones en Brasil, como hizo la administración (del expresidente estadounidense Joe) Biden para llevar a Lula al poder”, afirmó Flavio Bolsonaro.

“Si nuestro pueblo puede expresarse libremente en las redes sociales y si los votos se cuentan correctamente, vamos a ganar”. AFP