Juez niega el asilo a Liam Conejo, el niño detenido por el ICE en Minneapolis: ¿qué pasará con su deportación?

Un juez federal negó la solicitud de asilo de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años cuya detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis conmocionó al mundo.

Según un comunicado del distrito escolar de Columbia Heights, al cual tuvo acceso CBS News, un juez de inmigración negó el pedido de asilo del menor. “Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo”, indica el texto del distrito escolar, cuyas autoridades manifestaron estar preocupadas por el futuro del niño de origen ecuatoriano.

Paschal Nwokocha, abogado que trabaja con la familia, conoció la decisión semanas atrás, aunque recién ahora se hizo pública. De acuerdo con su relato, el rechazo a la solicitud del estatus legal en EE.UU. también incluyó una orden de deportación.

“Un juez de inmigración de Nueva York emitió una decisión para desestimar su solicitud de asilo y ordenar su expulsión”, señaló Nwokocha. Efectivamente como indicó el comunicado, la decisión fue apelada y el estatus del niño se mantiene en suspenso.

Imagen cortesía de Columbia Heights Public Schools muestra a Liam Ramos, un estudiante de cinco años en la escuela primaria Valley View en Minneapolis, Minnesota. Foto: AFP

Después del fallo, se presentó el recurso, que ahora debe ser resuelto por un tribunal de apelaciones. Mientras avanza el tratamiento del caso y se toma una determinación, Liam puede permanecer en EE.UU.

El rechazo del juez al asilo de Liam Conejo Ramos ocurrió sin que la familia pudiera presentar su casoEn su testimonio, el abogado señaló que el problema fue que no le permitieron a los migrantes contar su historia a la Justicia. “El juez desestimó el caso sin que pudieran presentar sus argumentos ante el tribunal”, sostuvo.

Aunque por el momento se le permite a la familia quedarse en el país norteamericano mientras avanza el tratamiento del asunto, el panorama para Liam y su padre es incierto. Nwokocha manifestó que no sabe cuánto tardará el tribunal de apelaciones en resolver.

A pesar de eso, afirmó que tiene “la intención de defender enérgicamente el derecho de la familia a conocer el fondo de su caso”.

La detención del ICE a Liam Conejo Ramos que generó indignación en Minnesota

El hecho ocurrió el 20 de enero durante la operación Metro Surge que el ICE llevó a cabo en Minnesota. Mientras Liam y su padre llegaban a su casa, una vivienda ubicada en los suburbios de Minneapolis, se toparon con agentes federales.

Un niño siendo detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este miércoles 21 de enero en Mineápolis (EE.UU). Foto: EFE/cedida por Columbia Heights Public Schools

Según los reportes de ese día, los oficiales arrestaron a Adrián Alexander Conejo Arias, padre del niño, e intentaron usar a Liam como “carnada” para atraer a alguien más. Los agentes le habrían indicado al menor que golpeara la puerta de su hogar.

Luego del arresto, se llevaron tanto al padre como al pequeño a un centro de detención de Texas. La explicación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) fue que Liam había sido abandonado por su familia.

Según la defensa oficial del DHS, el pequeño no tenía con quién quedarse, por lo que fue trasladado junto a su padre al centro de detención de migrantes.

La Nación/GDA