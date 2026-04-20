El presidente Lula y el canciller alemán Merz acuerdan cooperación y hablan del pacto Mercosur-UE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, inició ayer domingo una visita de dos días a Alemania en la que el foco está puesto en la economía, algo que quedó reflejado con su presencia en la inauguración de la Feria de Hannover junto al canciller germano, Friedrich Merz.

Los dos líderes se reunieron en el neobarroco Palacio de Herrenhausen de Hannover después de que el brasileño y su esposa, Janja Lula da Silva, fueran recibidos en un acto con honores militares.

Ambos tomaron el pulso a la relación de sus países con una reunión bilateral y pusieron rumbo después al recinto ferial que alberga la Feria de Hannover, la mayor exhibición industrial del mundo. Allí, Merz puso de relieve el papel de Brasil, “país invitado” de la feria, y de Sudamérica en general, en vista de que con la entrada en vigor provisional del acuerdo UE-Mercosur el 1 de mayo, europeos y sudamericanos entrarán en “una nueva fase” de sus relaciones.

“Tras más de 25 años de negociaciones intensas, la próxima semana estará hecho; muchos países de Sudamérica y de la Unión Europea entran en una nueva relación de cooperación y construimos el mercado más grande del mundo con más de 700 millones de consumidores”, abundó en alusión al pacto UE-Mercosur.

Merz y Lula asistieron a la apertura de una 79ª edición con acento brasileño, pues, como “país invitado”, Brasil cuenta allí con unos 2.700 metros cuadrados y está represantado por 300 empresas de su país. Los emprendedores brasileños acuden bajo el lema “la industria del presente”, un mensaje que anima a mirar los aspectos industriales y tecnológicos de la potencia económica sudamericana, por encima de otros sectores relevantes en Brasil, como la agricultura, la ganadería o las materias primas. Hoy, lunes, dentro del recinto ferial, se desarrollará la 42ª edición de las jornadas germano-brasileñas en presencia de Merz y Lula.

Ese evento constituye “la mayor conferencia bilateral con Brasil” y ofrece a las compañías una “plataforma ideal” para hallar nuevos socios y oportunidades en áreas como la automatización, la inteligencia artificial, la seguridad, la minería o el aeroespacial.

También los Gobiernos de Alemania y Brasil mantendrán sus terceras consultas, una cita en la que Berlín espera firmar acuerdos con los que profundizar la relación bilateral.

El Gobierno alemán ha indicado que, entre los temas que se abordarán, figuran el acuerdo UE-Mercosur, las materias primas, cooperación en defensa, digitalización e innovación.

El lema de las consultas ya indica el interés económico y geopolítico: “Juntos por el crecimiento, la paz y seguridad”.

Más avanzadp Interés en los combustibles alternativos El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que Brasil está más avanzado que la Unión Europea (UE) en materia de combustibles alternativos. En el año 2035, según Merz, los motores de combustión “deberán tener la perspectiva de funcionar de forma climáticamente neutra. Esto sólo es posible con combustibles sintéticos, sólo es posible con nuevas tecnologías” y “Brasil va más adelantado que la Unión Europea en este aspecto”, dijo. El canciller alabó que el presidente Lula aludiera a la cantidad de vehículos del parque móvil brasileño que utilizan mezclas de combustibles y que incluyen etanol o biodiésel. “Muchas gracias por habernos llamado la atención sobre ello”, agregó el jefe del Gobierno de Alemania, país que tiene en la industria del automóvil uno de sus pilares económicos y que actualmente sufre dificultades en pleno proceso de electrificación. Merz aludió a la fecha 2035, año en que está previsto que en Europa quede prohibida la venta de vehículos con motor de combustión. Ante este escenario, Berlín defiende que ese tipo de motores puedan seguir funcionando y vendiéndose más allá de 2035 siempre que quemen combustibles sintéticos. En su discurso, Lula había puesto de relieve que, en Brasil, tres cuartas partes del parque automovilístico lo componen vehículos de combustible flexible. EFE

Brasil ofrece ayuda

El presidente Lula defendió que su país puede ayudar a reducir costes energéticos y descarbonizar la industria en la Unión Europea.

“Brasil puede ayudar a la Unión Europea a reducir los costes energéticos y a descarbonizar la industria europea”, dijo Lula en un discurso durante la inauguración de la Feria de Hannover.

El jefe de Estado brasileño dijo que, para que Europa pueda reducir sus costes energéticos y descarbonizar sus economías, “es fundamental que las normas del bloque (europeo) tengan en cuenta la matriz de energía limpia en los procesos de producción brasileños”.

Lula puso así de relieve que, en Brasil, tres cuartas partes del parque automovilístico lo componen vehículos de combustible flexible, a través de mezclas en las que se usan etanol y biodiesel. Además, puso a su país como ejemplo porque cuenta con un mix energético en el que las electricidad proviene en un 90 % de energías limpias, y, también, Brasil tiene “el potencial para producir el hidrógeno verde más barato del mundo”.

Merz, por su parte, reconoció el avance de Brasil en materia de energías verdes.

Con información de EFE y AFP