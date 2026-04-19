Yamandú Orsi en España: visita a una supercomputadora, reunión con Salvador Illa y críticas de la oposición

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se encuentra en España, donde este sábado 18 de abril de 2026 visitó el Barcelona Supercomputing Center (BSC), entre otras actividades que realizó en su viaje oficial para ser parte de la Cumbre en Defensa de la Democracia, por invitación del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Durante esta visita, el mandatario también se reunió con Sánchez, como también con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. A la cumbre también asistieron los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

Durante la Cumbre en Defensa de la Democracia, Orsi indicó que "Uruguay cree en el diálogo. Cree en las instituciones. Cree en la cooperación internacional”. Además, señaló: "La energía es un asunto determinante de nuestra época" y que "quien controle esa energía va a controlar también buena parte de la economía va a controlar también buena parte de la economía del futuro".

Ante ello, agregó que "una transición energética justa no puede significar que los que llegaron tarde al desarrollo paguen los costos de los que llegaron primero”.

Visita de Orsi al Barcelona Supercomputing Center

La visita de Orsi al Barcelona Supercomputing Center se produjo este sábado. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

Según Presidencia, el presidente de la República recorrió el lugar para conocer el funcionamiento del centro especializado en computación de altas prestaciones (HPC), "una herramienta para el avance de la ciencia, la innovación y la competitividad". El BSC gestiona el supercomputador MareNostrum, uno de los más potentes de Europa, y trabaja al servicio de la comunidad científica y la industria a nivel internacional, añadieron desde la página oficial de Presidencia.

Además, Orsi tomó conocimiento de las líneas de trabajo del centro, que incluyen la informática y la inteligencia artificial, así como la salud, el clima y la ingeniería, orientadas a ofrecer soluciones concretas a problemáticas de alcance global.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, visitando el Barcelona Supercomputing Center en España. Foto: Presidencia.

El Barcelona Supercomputing Center desempeña un papel clave en Europa, promoviendo la supercomputación como un eje para la innovación, la difusión del conocimiento y el desarrollo sostenible, en coordinación con los ámbitos científico y productivo.

Reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña

Junto a Sánchez y Lubetkin, Orsi también se reunió el sábado con Salvador Illa, titular de la Generalitat de Cataluña.

Según Presidencia, durante la reunión, Orsi le regaló a Illa un disco de vinilo El Sur también existe, del artista catalán Joan Manuel Serrat. También le obsequió el libro Antología poética, de Mario Benedetti.

Presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Foto: Presidencia.

Críticas desde la oposición por viaje de Orsi a Barcelona

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, respondió a una publicación de presidencia en la red social X citando la frase "La paz no es solo ausencia de guerra, es también presencia de justicia". En su misma publicación, Da Silva agregó: "De todos las frases huecas esta es top ten de insuperable. Viajar pa decir esto es maravilloso, que lo pongan en la propaganda presidencial es aún más".

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, hizo una publicación en X sobre la multitud que se reunió en Madrid para apoyar a María Corina Machado y Edmundo González, y aseguró que esa era "la verdadera cumbre en defensa de la democracia" y que "Venezuela será libre".

La verdadera cumbre en defensa de la democracia. Venezuela será libre. https://t.co/7LMIMpPot8 — Gerardo Sotelo (@Cybertario) April 18, 2026

Por su parte, la senadora por el Partido Nacional, Graciela Bianchi, retuiteó una foto de Orsi junto a Sheinbaum, Lula da Silva y Petro, y tan solo añadió: "Siento una profunda vergüenza".