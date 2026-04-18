Orsi cuestionó decisiones de los "centros de poder" mundial: "Probablemente quienes la paguen seamos nosotros"

Secundado por el canciller Mario Lubetkin y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, el presidente de la República, Yamandú Orsi, participó de la IV cumbre “En Defensa de la Democracia”, que tuvo lugar en España y contó con la presencia de otros destacados mandatarios de América Latina como Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, de México.

Aunque llamativamente los discursos de Orsi y de Gustavo Petro (Colombia) no fueron transmitidos por La Moncloa, el Gobierno de España, la Presidencia de Uruguay divulgó de forma escrita el contenido de la intervención del mandatario.

“En primer lugar tengamos en cuenta que este año la humanidad va a gastar más dinero en destruirse de lo que jamás ha gastado en su historia. Y simultáneamente, va a reunirse en distintos foros a hablar de paz, de democracia y de desarrollo sostenible”, comenzó Orsi, marcando parte de las contradicciones globales del mundo en el presente.

Sobre Uruguay, el presidente dijo que “los países pequeños no pueden tener el lujo de ser indiferentes” ante la escalada de conflictos bélicos, en especial el de Medio Oriente a partir del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Cada decisión que se toma en los grandes centros de poder llega a nuestras costas sin que hayamos participado en tomarla. Por eso no venimos aquí a repetir consensos. Venimos a señalar lo que el consenso omite. Y lo primero que omite es lo siguiente: el sistema internacional no está fallando ante estos conflictos. Está respondiendo exactamente para lo que fue diseñado. Y es precisamente esto lo que tenemos que cambiar. Defender el multilateralismo no puede significar defender el statu quo de 1945. Tiene que significar construir algo nuevo, algo que incluya las voces que entonces no estaban en la mesa”, abogó el uruguayo.

En esa línea, se refirió a la “energía como eje de la geopolítica actual” y pronosticó que será un factor central en la disputa por la reconfiguración de un nuevo orden mundial.

“Una transición energética justa no puede significar que los que llegaron tarde al desarrollo paguen los costos de los que llegaron primero. Cuando vengo a esta sala y señalo lo que el consenso omite, no lo hago desde la comodidad de quien no tiene nada que perder. Lo hago sabiendo que si mañana alguna decisión tomada en un gran centro de poder se ajusta como respuesta, probablemente quienes la paguen seamos nosotros. La paga el productor uruguayo que exporta, la paga la familia que depende de ese empleo, la paga el ciudadano que confió en que su presidente viene a estos foros a representarlo como corresponde”, añadió.

Yamandú Orsi junto a Pedro Sánchez Foto: EFE/Alberto Estévez

Reivindicación mexicana

Según reconstruyó El País, en la reunión bilateral con la presidenta de México se trataron dos grandes temas: ampliar el TLC entre ambos países y se destacó en el encuentro el desarrollo tecnológico que Uruguay aplica en materia ganadera-agrícola.

A su vez, Sheinbaum planteó al gobierno nacional su interés en reivindicar la relación histórica entre México y Uruguay durante los años de la dictadura militar (1973-1985), cuando el país norteamericano recibió especialmente a numerosos uruguayos vinculados al ámbito cultural.

Una mujer en la ONU

El anfitrión de la instancia, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, fue el primero en hacer uso de la palabra y destacó que lo que comenzó “siendo un espacio de diálogo” hoy se convirtió en una “comunidad política en construcción”.

“Hay un grupo de países dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger y fortalecer el sistema democrático. La democracia no puede darse por sentada frente a los ataques al sistema multilateral y a los intentos de impugnar las reglas del derecho internacional con una peligrosa normalización del uso de la fuerza. Es el momento de pasar del compromiso a la acción concertada”, inició su alocución.

Pedro Sánchez interviene al inicio de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia Foto: EFE/Alberto Estévez

En este orden, el español abogó por una reforma en de la Organización de las Naciones Unidas (también destacado por el expresidente de Chile Gabriel Boric) y planteó la posibilidad de que finalmente fuera dirigida por una mujer. A su vez, mencionó otra iniciativa que ha liderado a nivel europeo con relación a la regulación de las plataformas digitales, en particular de las redes sociales.

“No podemos aceptar que la desinformación condicione como está condicionando nuestra sociedades ni la conversación pública. Ni que los algoritmos premien el odio, la polarización, la confrontación y los mensajes violentos. (No podemos permitir) que el poder tecnológico quedé fuera del control democrático. Internet no entiende de fronteras, por lo que avanzamos juntos o no va a avanzar nadie”, planteó el referente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En la reunión bilateral con Pedro Sánchez se abordó la rescisión del contrato con Astilleros Cardama. Desde la delegación señalaron que, por parte del gobierno, lo que hubo fue una puesta a punto de la situación actual, mientras que el mandatario europeo se puso a disposición en caso de que sean necesarias gestiones de su parte: Uruguay evalúa comprar patrullas al astillero público español Navantia.