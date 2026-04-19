“Hoy estamos iniciando el regreso a casa”, dijo María Corina Machado en relación a Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado instó ayer sábado en Madrid a los venezolanos dentro y fuera del país a prepararse para el “regreso a casa” y a organizarse para una nueva etapa de transición política, en un acto con sus seguidores marcado por la emoción y la reivindicación de la unidad. “Hoy estamos iniciando el regreso a casa”, proclamó ante las miles de personas en la Puerta del Sol de la capital española, donde trasladó un mensaje de esperanza dirigido a quienes permanecen en Venezuela: “Que se preparen, porque para allá vamos”.

La premio Nobel de la Paz describió la jornada como un punto de inflexión para una comunidad que, según dijo, “ha sufrido la separación forzada y la pérdida de su país”: “No hay otra generación que valore como nosotros lo que es estar cerca de su tierra”, afirmó, aludiendo a los millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años. Tras ello, auguró que pronto volverá a “una Venezuela donde nunca volverá a poner su pie una tiranía”.

El ambiente en el centro de Madrid reflejaba una mezcla de nostalgia y expectativa. La Puerta del Sol, abarrotada de banderas venezolanas, se convirtió en un espacio de reencuentro y reafirmación colectiva. “Hoy he querido venir hasta aquí porque Madrid es el corazón en Europa de los venezolanos que han tenido que partir”, manifestó.

Madrid es la ciudad de Europa donde residen más venezolanos y la mayor parte de los concentrados fueron compatriotas de Machado que quisieron expresarle su apoyo.

Antes de la aparición de Machado, y durante horas, el público gritó “libertad”, “fuera Delcy”, “María Corina presidenta” o “elecciones”, y bailaron al ritmo de artistas como Víctor García Sierra y Andrés Koi, que actuaron bajo un sol abrasador. Machado describió la jornada como un “momento histórico” y aseguró que “el grito de libertad de Venezuela ha retumbado” fuera del país.

“Este encuentro tiene un propósito claro: desde el corazón de esta gran nación los venezolanos estamos enviando un mensaje al mundo: Venezuela será libre”, proclamó.

En su discurso, evocó también imágenes de ese eventual retorno, en una escena que despertó aplausos entre los asistentes. “Imagínense llenando los aeropuertos, cruzando el puente Simón Bolívar”, dijo.

Machado hizo referencia a la diáspora venezolana y a la necesidad de reunificar al país: “Para mí uno de los desafíos más importantes era unir a los venezolanos que habían tenido que huir de su tierra con los que permanecíamos en ella”, señaló. “Vamos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a ganar, vamos a expulsar el mal de nuestro país”, zanjó en referencia a las elecciones libres que espera tengan lugar pronto en su país. Hasta la fecha, no obstante, las autoridades de Venezuela, bajo tutela de EE.UU., han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía.

La visita de Machado a España incluyó reuniones con líderes conservadores españoles como Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox), Isabel Díaz Ayuso (PP) y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), y ha confirmado que no se verá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE).

EFE