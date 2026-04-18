Fernando Pereira hizo autocrítica del FA en convención progresista: “Hemos perdido bastante la humildad”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, participó este sábado de la cumbre Movilización Progresista Global, que se desarrolló en Barcelona (España). En su turno de palabra,

Pereira hizo un llamado a la autocrítica para las izquierdas latinoamericanas, empezando por su fuerza política: "Hemos perdido bastante la humildad".

"Nosotros representamos trabajadores, representamos cooperativistas, representamos estudiantes, representamos pueblo y no le podemos hablar al pueblo en un lenguaje que no comprenda", expresó.

"No podemos ser una izquierda elitista para una parte de la sociedad que entienda ‘qué brillante este dirigente’, porque esa no es la tarea de un militante político y social. Tampoco bajar el debate", agregó.

El Frente Amplio perdió en 2019 "después de 15 años de gobierno que creemos cambiaron la historia del Uruguay, la matriz de protección social del Uruguay, la matriz laboral del Uruguay, la matriz distributiva del Uruguay, la matriz energética del Uruguay, la matriz tributaria del Uruguay. Y perdimos por 30.000 votos", dijo el presidente del FA.

"Entonces, aún cuando uno puede desarrollar políticas que podría decirse exitosas, si esas políticas las construimos para el pueblo y no con el pueblo, probablemente la síntesis sea: es igual si la construyó el Frente Amplio o el Espíritu Santo", prosiguió.

Experiencia "FA te escucha"

Allí, expuso cómo a partir de que su fuerza política perdiera las elecciones presidenciales de 2019 se desarrolló la iniciativa “FA te escucha”, que volverá a realizarse a partir del 28 de abril en Río Negro.

Según Pereira, el partido decidió no encerrarse en la amargura, sino lanzar un programa de trabajo flexible. El objetivo era ir a los territorios a escuchar activamente a las organizaciones sociales, incluso a aquellas que no eran "amigas" o cercanas a la izquierda. Se basaron en tres preguntas clave: el análisis de la situación del país, las expectativas a futuro y, fundamentalmente, ¿por qué perdió el Frente Amplio?

Tras una recorrida de dos años por 307 localidades, Pereira expuso que la conclusión principal fue que el pueblo sentía que el FA "tenía todas las respuestas bajo el brazo" y no escuchaba las nuevas demandas:"De la derrota electoral se vuelve, de lo que no vuelve la izquierda es si deja en el camino sus ideas y sus construcciones amorosas".

El presidente del Frente Amplio que explicó que, tras el regreso del Frente Amplio al poder, la fuerza política de izquierda no abandonará la iniciativa de "FA te escucha", sino que entrará en una nueva fase con el objetivo de que el gobierno no se quede encerrado en "los palacios", sino que se nutra de la calle.