Fernando Pereira viaja a España para participar de cumbre progresista a la que Orsi finalmente no irá

Mientras el presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que no concurrirá a la cumbre progresista convocada por el primer mandatario de España, Pedro Sánchez, sí lo hará Fernando Pereira en representación del Frente Amplio.

El encuentro, que es organizado por la “Movilización Progresista Global” —creada a fines de 2025—, contará con la presencia de Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México), Gustavo Petro (Colombia), Cyril Ramaphosa (Sudáfrica) y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Además de los jefes de Estado, también participarán de la cumbre diversos dirigentes líderes de agrupaciones de izquierda de varios países, entre ellos del Partido Socialista Catalán, del Frente Amplio de Chile y del Partido de los Trabajadores de Brasil.

En diálogo con El País, Pereira informó que en su caso disertará sobre la experiencia del “FA Te Escucha”, estrategia política llevada adelante por la coalición de izquierda durante el período pasado y que será replicada a partir de fines de abril.

“El FA Te Escucha es evaluada como muy positiva en Uruguay, pero también por el resto de las izquierdas. Se eligieron cuatro experiencias positivas en América Latina y esta fue una”, declaró.

“Durante dos días, líderes, activistas, pensadores y representantes de partidos y movimientos progresistas de todas las regiones se reunirán para reflexionar, intercambiar y coordinar sobre los desafíos de nuestro tiempo. Es el comienzo de un trayecto a largo plazo para construir una cooperación duradera y una capacidad compartida entre las fuerzas progresistas de todo el mundo”, informó el FA a través de un comunicado.

Este encuentro se realizará en forma paralela a la cumbre gubernamental “Democracia siempre" de la que participará el presidente de la República, Yamandú Orsi.