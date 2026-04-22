Donald Trump asegura haber salvado de la muerte a ocho prisioneras pero Irán niega haberlas condenado

Donald Trump afirmó este miércoles que, a petición suya, las autoridades iraníes cancelaron la ejecución de ocho manifestantes mujeres. El presidente de Estados Unidos aseguró que de las ocho, cuatro serían liberadas de inmediato y que las otras cuatro cumplirán un mes de cárcel.

"Muy buenas noticias", celebró el mandatario estadounidense en su red Truth Social, y añadió: "Estoy muy agradecido a Irán y a sus dirigentes por haber atendido mi petición". Teherán había desmentido el martes que varias de las mujeres afrontaran la pena de muerte y dijo que Trump "se ha equivocado una vez más por informaciones falsas".

Irán ha ejecutado regularmente a opositores y prisioneros políticos como parte de la represión policial tras las protestas masivas del año pasado. La AFP no ha podido confirmar de forma independiente estas amenazas de ejecución ni la identidad de todas las mujeres cuyas fotografías reprodujo el martes el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Trump reprodujo también un mensaje procedente de la cuenta de X de un activista llamado Eyal Yakoby, que contenía las fotografías de ocho mujeres no identificadas, acompañado del mensaje: "La República Islámica de Irán se prepara para ahorcar a ocho mujeres".

Masih Alinejad, una opositora iraní radicada en Estados Unidos, publicó en X los nombres de ocho mujeres, todas detenidas, según ella, en relación con nuevas manifestaciones que ocurrieron en enero. "Digan sus nombres", escribió la activista, afirmando que una de las mujeres detenidas tenía 16 años.

Publicación de Trump en Truth Social sobre una presunta ejecución de ocho manifestantes iraníes. Foto: captura de Truth Social

Irán afirma que incautó dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz

Por otro lado, en el marco del conflicto en Medio Oriente, Irán afirmó este miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban atravesar el estratégico estrecho de Ormuz, pese a que Trump anunció una prórroga indefinida del alto el fuego con el fin de dar más tiempo a las negociaciones de paz.

A pesar de los recientes ataques contra el tráfico marítimo en el Golfo, podría celebrarse una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán en los próximos tres días, según el New York Post, que citó a Trump y a fuentes pakistaníes anónimas.

"¡Es posible!", escribió el mandatario al Post en un mensaje de texto cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaron al periódico que podría celebrarse una segunda ronda en un plazo de dos o tres días.

En tanto, dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estrecho de Ormuz, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: AFP

"La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que "fueron incautados (...) y dirigidos a la costa iraní".

Identificaron un barco como "MSC-FRANCESCA", que dijeron pertenecía "al régimen sionista" en referencia a Israel, y el otro como "EPAMINONDAS".

El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente que una lancha iraní disparó el miércoles contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

Buques capturados por Irán en el estrecho de Ormuz Foto: EFE/Marinetraffic

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que "atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior".

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

AFP