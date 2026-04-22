Virginia aprueba nuevo mapa electoral que favorece a demócratas y complica a Trump rumbo a legislativas

El estado de Virginia aprobó en referéndum un nuevo mapa electoral de Virginia que podría otorgar hasta cuatro escaños adicionales a los demócratas en la Cámara de Representantes, en un golpe político para Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre. La decisión permite redibujar los distritos antes de 2030 y altera el equilibrio partidario en uno de los territorios clave del país.

La medida convierte a Virginia en un frente central de la disputa por el gerrymandering, la práctica de modificar límites electorales para beneficiar a un partido. Con el nuevo diseño, los demócratas tendrían ventaja en 10 de los 11 distritos, frente al escenario anterior de 6 a 5.

El impacto político es significativo para la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana es ajustada. De consolidarse estos cambios, Trump podría verse obligado a gobernar con una cámara baja controlada por la oposición, con capacidad para bloquear iniciativas e impulsar investigaciones.

Disputa por los distritos electorales en Estados Unidos

El rediseño de distritos electorales suele realizarse tras el censo decenal, pero en 2025 Trump impulsó a estados republicanos a adelantar ese proceso para proteger su mayoría legislativa. Esto desató una carrera política en ambos partidos.

Texas fue el primero en avanzar con un mapa que podría sumar hasta cinco escaños republicanos, mientras California respondió con una iniciativa similar que favorecería a los demócratas. Virginia se suma ahora a esa dinámica en plena antesala de las elecciones de medio mandato.

Trump intervino directamente en la campaña, participando en una reunión telefónica junto al presidente de la Cámara, Mike Johnson. “Todo el país está mirando”, advirtió al pedir a los votantes rechazar la propuesta.

Sin embargo, la gobernadora demócrata Abigail Spanberger defendió el resultado: “Los votantes de Virginia se han expresado, y esta noche aprobaron una medida temporal para hacer frente a un presidente que afirma que tiene ‘derecho’ a más escaños republicanos en el Congreso”.

Donald Trump, en medio de una carrera electoral con los demócratas por el rediseño de distritos electorales. AFP

Impacto político del mapa electoral de Virginia

La campaña a favor del cambio, impulsada por el grupo Virginians for Fair Elections, reunió cerca de US$ 65 millones, con apoyo de figuras como Barack Obama. El expresidente celebró el resultado: “Los republicanos tratan de inclinar las elecciones de mitad de mandato a su favor, pero aún no lo han logrado”.

Pese al entusiasmo demócrata, analistas advierten que el resultado no está asegurado. El politólogo Larry Sabato señaló a AFP que “a veces las circunscripciones sorprenden a los diseñadores del mapa” y que los márgenes no son amplios, lo que introduce incertidumbre en la contienda entre demócratas y republicanos.

Los republicanos, por su parte, calificaron la medida como una “toma de poder” en un estado competitivo donde Trump obtuvo el 46% de los votos en 2024. En paralelo, aliados como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, impulsan cambios similares que podrían neutralizar el avance demócrata.

Los votantes de Virginia acudieron a las urnas el 21 de abril de 2026 para el referéndum sobre la redistribución de distritos electorales. Foto: Win McNamee/AFP.

El resultado en Virginia podría ser determinante en la configuración final del mapa político nacional y en el control del Congreso durante el tramo final del mandato de Trump.

Con información de AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.