IRS embargará las cuentas bancarias de los ciudadanos y extranjeros en Estados Unidos que ignoren este aviso

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó a los contribuyentes en el país norteamericano que pueden afrontar consecuencias si no se comunican con las autoridades fiscales estadounidenses al recibir una factura titulada "Aviso Final de la Intención de Embargo y Sus Derechos a una Audiencia".

Este es un aviso del IRS que se envía a individuos y familias que no han cumplido con el pago de sus impuestos, lo que genera una deuda fiscal, y que no la han regularizado a tiempo con la entidad responsable de recaudar impuestos y hacer cumplir las leyes tributarias en Estados Unidos.

De incumplir con esta obligación, el contribuyente se expone a consecuencias como un embargo bancario o incluso de una propiedad.

Cómo evitar que el IRS embargue su cuenta de banco

El primer paso que se debe dar para que el IRS no bloquee su cuenta de banco es hacer la declaración de impuestos en tiempo y forma y pagar todos los impuestos para no tener que pagar una multa o intereses. De haber incumplido el plazo para presentar una declaración de impuestos (15 de abril), la persona debe responder inmediatamente a los avisos oficiales que reciba por parte del IRS.

Sin embargo, para casos más extremos, el organismo fiscal estadounidense ofrece opciones para evitar el bloqueo de la cuenta bancaria de un contribuyente:

Liquidar la deuda tributaria por menos de la cantidad pendiente completa

Solicitar una prórroga

Establecer un plan de pagos en plazos



Esta agencia deja claro que lo que definitivamente se debe evitar es ignorar los avisos de cobro del IRS.

Página web del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés). Foto: Canva.

"Aunque usted crea que no adeuda los impuestos citados, todavía debe comunicarse con el IRS", indica el gobierno estadounidense.

Cuánto tiempo tiene un contribuyente para que el IRS no le haga un embargo a su cuenta de banco u otros bienes

Si el IRS envía una orden de retención al banco de un contribuyente, el Código de Rentas Internas (IRC, por sus siglas en inglés) establece un período de espera de 21 días para cumplir con el embargo bancario. Este período de espera tiene como propósito darle tiempo al contribuyente para contactar al IRS y acordar el pago del impuesto o notificarle sobre un posible error en la retención.

En general, las órdenes de retención del IRS se envían por correo, y la fecha y hora de entrega de la orden es el momento en que se considera efectuada la retención.

Los contribuyentes individuales deben llamar al IRS al 800-829-1040, mientras que los negocios tienen que contactar al 800-829-4933.

Documentos para la declaración de impuestos ante el IRS en Estados Unidos. Foto: Canva.

De no cumplir con estas obligaciones, un deudor no solo puede sufrir un embargo en sus cuentas bancarias, sino también sobre bienes como su sueldo o propiedades.