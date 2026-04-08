El IRS sancionará a los ciudadanos y extranjeros en EE.UU. que no hagan este trámite antes de una fecha clave

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) advierte que se aproxima una fecha importante para que los contribuyentes cumplan con un requisito fundamental que tienen las leyes fiscales de Estados Unidos. De no realizar este trámite en tiempo y forma, los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que vivan y generen ingresos en el país pueden ser sujetos a sanciones y hasta acciones de cobro de impuestos.

El IRS confirmó que este año el trámite debe realizarse antes del miércoles 15 de abril de 2026 para evitar inconvenientes con la agencia federal.

El IRS puede multar a los ciudadanos y extranjeros que no cumplan con este trámite fiscal

La página oficial del IRS indica que la agencia podría tomar medidas contra los contribuyentes que no realicen su declaración de impuestos antes de la fecha conocida como "Tax Day". Quienes no cumplieron con la fecha límite (15 de abril) pero deben impuestos deberían presentar la declaración cuanto antes para evitar multas e intereses.

Las personas que deben impuestos deben presentar su declaración de impuestos y pagar lo antes posible, agrega el IRS.

La declaración de impuestos ante el IRS sirve para descubrir si deben realizar un pago impositivo al organismo estatal o si les corresponde cobrar un reembolso. Quienes no hagan esta gestión antes de la fecha límite pueden enfrentar consecuencias con el Estado.

Consecuencias por postergar la declaración de impuestos

El contribuyente que no haga este trámite en tiempo y forma puede afrontar:

Multas por no presentar

Intereses acumulados

Acciones de cobro por parte del IRS

Sello del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) junto a la bandera de Estados Unidos. Foto: Canva.

Los intereses y las multas seguirán acumulándose sobre los impuestos adeudados hasta que se pague el saldo en su totalidad, advierte el IRS.

Se puede solicitar una prórroga para tener más tiempo para presentar una declaración, pero no para pagar los impuestos que debe pagar el contribuyente.

¿Puedo perder mi reembolso del IRS si no presento la declaración de impuestos a tiempo?

No se aplica ninguna multa por presentar la declaración después del 15 de abril si el IRS le debe un reembolso.

Sin embargo, quienes deciden no declarar pueden perder la posibilidad de recibir ese dinero, ya que podrían calificar para créditos fiscales reembolsables.

La fecha límite para hacer la declaración de impuestos en Estados Unidos es el 15 de abril. Foto: Canva.

El IRS puede embargar cuentas y bienes de estos contribuyentes

En casos más extremos, el IRS tiene el poder de emitir embargos para cobrar impuestos. Cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece al contribuyente, y sobre el cual hay un gravamen por impuesto federal, puede ser embargado.