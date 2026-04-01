Uscis rechazará todas las peticiones en EE.UU. que incluyan a estos formularios a partir de este 1º de abril

A partir de este miércoles 1º de abril de 2026 comienza a regir una serie de cambios implementados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) que afectan formularios, costos y procedimientos migratorios. Entre las principales novedades se encuentran la obligatoriedad de utilizar versiones actualizadas de los documentos y ajustes en los programas de empleo temporal.

Desde esa fecha, la agencia ya no aceptará ciertos formularios antiguos y requerirá el uso de los nuevos formatos. Además, comenzarán a regir modificaciones en las tarifas y en el programa de visas H-2B.

Los formularios que Uscis no aceptará más

Desde este 1º de abril, Uscis exigirá una nueva edición del Formulario I-129, que corresponde a la solicitud para trabajador no inmigrante.

Esta versión fue publicada el 27 de febrero y habilita a los empleadores a presentar solicitudes para que trabajadores extranjeros ingresen temporalmente a Estados Unidos con fines de prestación de servicios, empleo o capacitación.

Las categorías incluidas son:



H-1B

H-2A

H-2B

H-3

L-1

O-1

O-2

P-1

P-1S

P-2

P-2S

P-3

P-3S

Q-1

R-1

El Uscis rechazará cualquier solicitud con la versión anterior del formulario, emitida el 20 de enero de 2025. No habrá excepciones.

Cambios de tarifas en trámites migratorios

El Formulario G-1055, que corresponde a la tabla de tarifas, tuvo una actualización el 23 de marzo.

Este documento define los montos que deben pagar migrantes y empleadores. Las personas deberán cancelar las nuevas tarifas al iniciar un proceso. Si el monto es incorrecto, la solicitud será rechazada.

Cómo cambiará el programa de visas H-2B

El 1º de abril inicia la segunda mitad del año fiscal del programa H-2B, que permite contratar trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo autorizaron un aumento de hasta 64.716 visas adicionales para el año fiscal 2026.

Visa de EE.UU. Foto: Embajada de estados Unidos en Uruguay

Sin embargo, el cupo disponible para esta segunda mitad se agotó el 10 de marzo de 2026.

Las visas están dirigidas a trabajadores con fecha de inicio laboral entre el 1º de abril y el 1º de octubre.

Algunos casos no están sujetos al límite máximo. Entre ellos:



Trabajadores que extienden su estadía

Personas que cambian de empleador

Cambios en condiciones laborales

Tampoco se contabilizan dentro del tope:



Cónyuges e hijos con estatus H-4

Personal en procesamiento de huevas de pescado

Trabajadores en Guam o Islas Marianas del Norte hasta el 31 de diciembre de 2029

Cambio en pagos con tarjeta desde junio

Desde junio de 2026, quienes paguen trámites con tarjeta deberán presentar la nueva versión del Formulario G-1450.

Tarjetas de crédito. Foto: Canva.

El documento incluye un aviso de privacidad actualizado del DHS y un espacio para el código de verificación (CVV). Este campo no es obligatorio para el procesamiento, pero puede ser utilizado por otras áreas de la agencia.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Con información de La Nación/GDA