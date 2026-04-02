IRS embarga cuentas y bienes a ciudadanos y extranjeros que postergaron este trámite fiscal en Estados Unidos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) tiene normas estrictas para asegurar que se cumplan las leyes fiscales de Estados Unidos. Cada año, los ciudadanos y extranjeros que viven en suelo estadounidense deben cumplir con una obligación fiscal esencial, y cuando un contribuyente posterga o incumple con ese trámite, la agencia puede tomar medidas severas contra los bienes de esa persona para asegurarse el cobro de los impuestos.

El IRS confirmó que este año el trámite debe realizarse antes del 15 de abril de 2026 para evitar problemas.

El trámite de impuestos que nadie puede postergar en EE.UU.

Cada año, los contribuyentes en Estados Unidos deben presentar la declaración de impuestos ante el IRS para descubrir si deben realizar un pago impositivo al organismo estatal o si les corresponde cobrar un reembolso. Quienes no hagan esta gestión antes de la fecha límite pueden enfrentar consecuencias con el Estado.

El IRS puede tomar acción si un contribuyente: No presenta la declaración de impuestos

Ignora avisos o cartas del IRS

Incumple el pago de sus impuestos

Dar información falsa en la declaración de impuestos

Qué ocurre con los contribuyentes que no declaren sus impuestos a tiempo

El contribuyente que no haga este trámite en tiempo y forma puede afrontar:



Multas por no presentar

Intereses acumulados

Acciones de cobro por parte del IRS



El IRS tiene la potestad de emitir embargos para cobrar impuestos morosos. Cualquier propiedad o derecho a propiedad que le pertenece al contribuyente, y sobre el cual hay un gravamen por impuesto federal, puede ser embargado.

Documentos para la declaración de impuestos en Estados Unidos. El trámite se debe realizar en tiempo y forma para evitar acciones del IRS. Foto: Canva.

Bienes que el IRS puede embargar

Estas son las propiedades que podrían ser embargadas por el IRS a un contribuyente:



Sueldos

Cuentas de ahorros para la jubilación

Dividendos

Cuentas bancarias

Licencias

Ingresos de alquiler

Cuentas por cobrar

El valor como préstamo en efectivo de su póliza de seguro de vida

Comisiones

Igualmente, el IRS podría quitarle y vender propiedad tenida por el contribuyente (tal como su automóvil, barco, o vivienda)

Para más información acerca de embargos del IRS, puede hacer clic aquí.