Cuidado con su cuenta de Seguro Social: la SSA emite alerta por correos engañosos que instalan malware
La Administración del Seguro Social estadounidense advirtió que se registró un aumento de intentos de fraude por correo electrónico e informó qué hacer si recibe uno.
La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) emitió una reciente advertencia acerca de un aumento "significativo" de correos electrónicos con estafas que intentan robar la identidad de jubilados y otros beneficiarios. Este aviso especial fue emitido a través de la Oficina del Inspector General de la SSA, apuntando a correspondencia electrónica que se hace pasar por organismos del gobierno estadounidense.
La SSA advirtió que estos correos afirman falsamente proporcionar acceso al estado de cuenta del Seguro Social del destinatario, y que hacer clic a los enlaces puede conducir a la usurpación de identidad, pérdidas financieras o compromiso de datos.
La funcionaria del Seguro Social estadounidense Michelle L. Anderson aseguró que estos correos electrónicos no provienen desde el organismo público: "Cualquiera que reciba uno debe eliminarlo de inmediato y reportarlo".
Cómo evitar ser víctima de correos fraudulentos
Uno de los detalles más importantes para no caer en una estafa es recordar que todas las comunicaciones oficiales del Seguro Social se enviarán desde correos electrónicos que terminen con ".gov".
También es clave entender que estos correos fraudulentos están diseñados para parecer legítimos, y a menudo utilizan lenguaje, logotipos, colores y formatos de aspecto oficial para engañar a los destinatarios y hacer que hagan clic en enlaces o descarguen archivos adjuntos. "Una vez que se hace clic, los enlaces pueden instalar malware o dirigir a las víctimas a sitios web falsos destinados a robar información personal y financiera", añade la SSA.
El consejo principal que la SSA tiene para sus usuarios es que, para acceder a sus cuentas de “my Social Security”, no hagan clic en ningún lado, sino que escriban directamente: ssa.gov/myaccount.
Qué hacer si se recibe un correo sospechoso que simula ser la SSA:
- No hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos en mensajes no solicitados
- No responder ni proporcionar información personal
- Para acceder o crear su cuenta de Seguro Social, ir directamente a ssa.gov/myaccount
- Reportar los correos electrónicos sospechosos de inmediato a través de este enlace
Qué hacer si se le hizo clic a un enlace, descargó un archivo adjunto o si dio información personal:
- Cesar toda comunicación con el presunto estafador
- Contactar a las instituciones financieras para proteger sus cuentas
- Reportar el incidente a la OIG de la SSA
- Presentar una denuncia ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov
- Reportar la estafa a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov
- Si ocurre una pérdida financiera, contactar a las autoridades locales
Señales de un posible correo electrónico fraudulento
- Correos que indican que su informe del Seguro Social ya está disponible para descarga
- Enlaces incluidos o archivos adjuntos que se presentan como estados de cuenta o documentos oficiales
- Mensajes que buscan apresurarlo o presionarlo para que actúe de inmediato
- Direcciones de correo del remitente que no finalizan en “.gov”
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