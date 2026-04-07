Cuidado con su cuenta de Seguro Social: la SSA emite alerta por correos engañosos que instalan malware

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) emitió una reciente advertencia acerca de un aumento "significativo" de correos electrónicos con estafas que intentan robar la identidad de jubilados y otros beneficiarios. Este aviso especial fue emitido a través de la Oficina del Inspector General de la SSA, apuntando a correspondencia electrónica que se hace pasar por organismos del gobierno estadounidense.

La SSA advirtió que estos correos afirman falsamente proporcionar acceso al estado de cuenta del Seguro Social del destinatario, y que hacer clic a los enlaces puede conducir a la usurpación de identidad, pérdidas financieras o compromiso de datos.

La funcionaria del Seguro Social estadounidense Michelle L. Anderson aseguró que estos correos electrónicos no provienen desde el organismo público: "Cualquiera que reciba uno debe eliminarlo de inmediato y reportarlo".

Cómo evitar ser víctima de correos fraudulentos

Uno de los detalles más importantes para no caer en una estafa es recordar que todas las comunicaciones oficiales del Seguro Social se enviarán desde correos electrónicos que terminen con ".gov".

También es clave entender que estos correos fraudulentos están diseñados para parecer legítimos, y a menudo utilizan lenguaje, logotipos, colores y formatos de aspecto oficial para engañar a los destinatarios y hacer que hagan clic en enlaces o descarguen archivos adjuntos. "Una vez que se hace clic, los enlaces pueden instalar malware o dirigir a las víctimas a sitios web falsos destinados a robar información personal y financiera", añade la SSA.

Administración del Seguro Social en Estados Unidos indicó qué hacer si se recibe un correo electrónico sospechoso. Foto: Grok/Freepik.

El consejo principal que la SSA tiene para sus usuarios es que, para acceder a sus cuentas de “my Social Security”, no hagan clic en ningún lado, sino que escriban directamente: ssa.gov/myaccount.

Qué hacer si se recibe un correo sospechoso que simula ser la SSA:



No hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos en mensajes no solicitados

No responder ni proporcionar información personal

Para acceder o crear su cuenta de Seguro Social , ir directamente a ssa.gov/myaccount

, ir directamente a ssa.gov/myaccount Reportar los correos electrónicos sospechosos de inmediato a través de este enlace

Qué hacer si se le hizo clic a un enlace, descargó un archivo adjunto o si dio información personal:



Cesar toda comunicación con el presunto estafador

Contactar a las instituciones financieras para proteger sus cuentas

Reportar el incidente a la OIG de la SSA

Presentar una denuncia ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov

Reportar la estafa a la Comisión Federal de Comercio en ftc.gov

Si ocurre una pérdida financiera, contactar a las autoridades locales

Correos electrónicos sospechosos. Jonathan Lim Yong Hian

Señales de un posible correo electrónico fraudulento