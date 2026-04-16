Nueva York busca reducir el déficit y propone el primer impuesto a los más ricos: a quiénes estará dirigido

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, se unieron ayer miércoles en la búsqueda de una solución para enfrentar el déficit presupuestario de la ciudad y propusieron el primer impuesto estatal a los ricos que sean dueños de más de una propiedad.

Hochul se opuso a la propuesta de campaña electoral de Mamdani de gravar a los ricos, pero ayer dio un giro al anunciar en un comunicado conjunto una propuesta de impuesto a las segundas viviendas valoradas en más de cinco millones de dólares cuyos dueños tengan su residencia primaria fuera de la ciudad.

El gravamen debe ser aprobado por la legislatura estatal como parte del nuevo presupuesto, pero esperan que genere 500 millones de dólares en ingresos anuales al enfocarse solo “en las élites globales que usan la ciudad de Nueva York como vehículo de almacenamiento de riqueza y no como su hogar”, según la nota. Cita, en concreto, el penthouse de 238 millones de dólares del financiero Ken Griffith en Midtown, en su momento la casa más cara vendida en Estados Unidos, y la propiedad de 20,5 millones de dólares del empresario ruso Alexander Varshavsky (pagada al contado), así como otras que pertenecen a “oligarcas extranjeros y a los ultrarricos” del mundo.

El alcalde Mamdani publicó ayer un artículo de opinión en The Guardian, junto a los economistas Joseph Stiglitz y Gabriel Zucman, en el que argumenta que a medida que se concentra la riqueza, “también lo hace el poder de influir en las elecciones, de moldear las políticas, inclinar los mercados y definir los términos del debate público”.

Mujer camina por el lago Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, en el Central Park, de Nueva York. Foto: archivo El País

“Gravar a los multimillonarios no es radical. Lo radical es permitir un sistema donde la riqueza extrema coexiste con la pobreza generalizada, y donde los multimillonarios pueden, de hecho, eludir su responsabilidad de contribuir a la sociedad que hizo posible su éxito”, afirmó el alcalde en X.

La gobernadora Hochul, que en noviembre busca la reelección, opinó en X que si alguien puede permitirse una segunda residencia multimillonaria en Nueva York, también puede contribuir con más impuestos.

Hochul anunció recientemente que el estado aportará 1.500 millones de dólares adicionales a la ciudad en el presupuesto de 2027.

Mamdani ha advertido desde su investidura de un déficit, que considera heredado, de 12.000 millones de dólares para los próximos dos años. EFE