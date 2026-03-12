Nueva York busca comenzar a cobrar el estacionamiento y ponerle fin a la gratuidad en la vía pública

El estacionamiento gratuito en Nueva York, uno de los últimos servicios que siguen siendo gratis en la Gran Manzana, podría dejar de existir. El gobierno municipal de la ciudad está analizando imponer tarifas en los más de tres millones de espacios de estacionamiento gratis que hay en la vía pública.

La ciudad de Nueva York busca formas de tapar un agujero presupuestal de US$ 5,400 millones, por lo que la administración del alcalde Zohran Mamdani debatieron abiertamente la idea de cobrar a los conductores por muchos de los espacios de estacionamiento en la vía pública que actualmente son gratuitos, indica el portal Time Out.

Este mismo medio informó que la idea de empezar a cobrar por el estacionamiento en Nueva York surgió el 5 de marzo, durante una reunión en la que se le preguntó al primer vicealcalde de la ciudad de Nueva York, Dean Fuleihan, si colocar estacionómetros en lugares que hoy son gratis o aplicar un sistema de “precios dinámicos” basados en la demanda podría ayudar a aumentar los ingresos de la ciudad.

Fuleihan respondió afirmativamente a esa pregunta, según Time Out.

El Departamento de Transporte de Nueva York actualmente tiene 80.000 plazas de estacionamiento en la vía pública que tienen un parquímetro, de acuerdo con Infobae. Esto representa alrededor del 2,5 % de todos los espacios.

Un informe reciente del centro de estudios Center for an Urban Future plantea que ampliar el sistema de estacionamiento tarifado podría transformarse en una fuente significativa de ingresos, señaló Time Out. Según sus cálculos, la instalación de más parquímetros permitiría recaudar hasta US$ 1.300 millones anuales. La iniciativa contempla incorporarlos en corredores comerciales e incluso ensayar esquemas de tarifas dinámicas que cambien según la demanda, como ya sucede en algunas ciudades durante las horas de mayor circulación.

Propuesta para cambiar el acceso al estacionamiento residencial en Nueva York

Otra alternativa que analiza el Ayuntamiento de Nueva York es implementar permisos residenciales de estacionamiento en algunos vecindarios neoyorquinos, informa Infobae.

Parquímetro en la ciudad de Nueva York. Foto: Departamento de Transporte de Nueva York.

Esto consistiría en exigir a los residentes que paguen una tarifa para estacionar en las calles de su barrio, buscando limitar el acceso a conductores que no residen allí, agrega el medio citado.

También se evalúa introducir un plan llamado "Smart Curbs" ("Aceras Inteligentes" en español), que ya está en funcionamiento en el barrio Upper West Side, con el que calles definan áreas específicas de carga y descarga, zonas de descanso y lugares para dejar bicicletas, reduciendo en parte el espacio disponible para autos particulares.

Críticas a la idea de cobrar el estacionamiento en la ciudad de Nueva York

Los detractores de esta medida argumentan que la expansión del estacionamiento tarifado en Nueva York impactaría más a los barrios menos céntricos, donde sus residentes dependen más de sus autos porque las opciones de transporte público son más limitadas.

Taxis estacionados en Nueva York. Foto: Freepik.

Por ahora, esta propuesta sigue siendo tan solo una idea. Hasta el alcalde Zohran Mamdani indica que la instalación de parquímetros no solucionaría el déficit de la ciudad, planteando que la verdadera solución es cobrarles más impuestos "a los más ricos".