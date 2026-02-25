Nueva York: Zohran Mamdani aumentó el salario de estos trabajadores y ahora cobrarán US$ 30 por hora

En un esfuerzo por mitigar los efectos de la severa tormenta invernal que atraviesa la ciudad, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un incremento significativo en las remuneraciones para los trabajadores del Departamento de Saneamiento (DSNY, por sus siglas en inglés).

La medida establece que los empleados encargados de la limpieza de emergencia pasarán a percibir US$ 30 por hora, una suba sustancial frente a los casi US$ 20 que se pagaban anteriormente. Además, la administración confirmó que el sueldo ascenderá a US$ 45 por hora una vez superadas las primeras 40 horas de labor semanal, buscando incentivar el esfuerzo en las calles colmadas de nieve.

A través de un mensaje en la red social X, Mamdani destacó que el DSNY ha trabajado intensamente para fortalecer la capacidad del programa de excavadoras de nieve, permitiendo supervisar hasta 1.800 neoyorquinos por turno. En este contexto, el gobierno municipal mantiene abierto el proceso de capacitación e inscripción para nuevos integrantes que deseen sumarse a las tareas de saneamiento. La convocatoria es inmediata y los interesados pueden presentarse en cualquier taller de la dependencia.

Requisitos y documentos para trabajar en el DSNY

Para formar parte del equipo de limpieza durante la contingencia climática de Nueva York, el sitio oficial de la ciudad establece condiciones estrictas: los solicitantes deben:



Tener al menos 18 años

Ser elegibles para trabajar legalmente en los Estados Unidos

Poseer la capacidad física para realizar tareas pesadas.

Al momento de presentarse en los centros disponibles —que pueden consultarse en la web gubernamental—, los aspirantes deben portar su Tarjeta de Seguro Social y dos documentos de identidad originales acompañados de sus respectivas copias.

Quitanieves en Nueva York trabajando durante una tormenta invernal. Foto: X/@NYCSanitation.

Operativo de emergencia y Código Azul en Nueva York

La gestión de Mamdani mantiene vigente el Código Azul hasta la mañana del jueves 26 de febrero de 2026, lo que garantiza que los albergues permanezcan con puertas abiertas y los equipos de extensión social asistan a las personas sin refugio.

Durante este período, las líneas 311 y 911 trabajan de forma coordinada para agilizar los servicios de emergencia. Hasta el momento, el despliegue incluye a 2.600 trabajadores de saneamiento en turnos de 12 horas, más de 2.300 quitanieves (incluyendo 700 esparcidores de sal) y 800 paleadores.

Another day shift done.



Another night shift begins. pic.twitter.com/xJDMEPM8TS — NYC Sanitation (@NYCSanitation) February 24, 2026

Según el reporte oficial, ya se han despejado más de 1.600 cruces peatonales, 419 bocas de incendio y casi 900 paradas de autobús.

Con información de La Nación/GDA

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.