Discurso del estado de la Unión: Trump dice que no necesitará al Congreso para imponer nuevos aranceles

"Nuestra nación está de vuelta, más grande, mejor, más fuerte y más rica que nunca", sentenció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el discurso del estado de la Unión en el Capitolio, el primero tras su regreso a la Casa Blanca en 2025, luego de un duro revés de la Corte Suprema a su política de aranceles. “Hace apenas cuatro días, llegó un desafortunado fallo", dijo en referencia a la decisión del Supremo, y aseguró que su nueva política arancelaria "no necesitará pasar por el Congreso".

En medio de una eufórica ovación del hemiciclo, el republicano dijo que Estados Unidos "en la era dorada", una expresión que suele repetir en sus discursos. Y “todo irá a mejor, mejor, mejor”, remarcó.

El presidente terminó su discurso a las 22:59 (hora local) dando así el discurso del estado de la Unión más largo en la historia de la televisión, con una duración de una hora y 48 minutos.

A continuación, los temas destacados del discurso.

Sobre la relación con Delcy Rodríguez

La captura de Nicolás Maduro "fue una victoria absoluta para la seguridad de Estados Unidos. Abrió un nuevo inicio para el pueblo venezolano. Estamos trabajando en cooperación con Delcy Rodríguez para tener benficios económicos para ambos países y traer nuevas esperanzas a los que sufrieron terriblemente", aseguró el presidente.

Trump pide al Congreso que apruebe ley de identificación de electores

El presidente pidió al Congreso que apruebe nuevas leyes de identificación de votantes antes de las elecciones legislativas de noviembre, repitiendo sus acusaciones de un fraude electoral como en 2020.

"Es muy simple: todos los votantes deben mostrar su identificación de votante. Todos los votantes deben mostrar prueba de ciudadanía para votar", insistió, y apuntó: "Los inmigrantes ilegales no pueden votar, son el engaño en nuestras elecciones. Todos los votantes tienen que presentar una identificación, una prueba de ciudadanía. Que no haya más estos votos por correo".

"El fraude es desenfrenado en nuestras elecciones. Es desenfrenado", exclamó Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio. MANDEL NGAN/AFP

Críticas a la Corte Suprema por aranceles

“Hace apenas cuatro días, llegó un desafortunado fallo de la Corte Suprema, un fallo muy desafortunado. Pero la buena noticia es que casi todos los países y corporaciones quieren mantener el acuerdo que ya firmaron”

El máximo tribunal resolvió el viernes que la mayor parte de los aranceles comerciales que habían sido aprobados por el presidente resultaban inconstitucionales, al considerar que se sustentaban en la ley de poderes de emergencia de 1977, una norma que no fue concebida para ese tipo de circunstancias.

El mismo día del fallo, Trump se valió de otra ley para aprobar un arancel universal del 10% (que aumentó a 15% al día siguiente). Sin embargo, la medida caduca a los 150 días si el Congreso, de escasa mayoría republicana en ambas cámaras, no la aprueba.

“No será necesaria la intervención del Congreso”, dijo, no obstante, el mandatario estadounidense.

“Ya ha sido probado y aprobado, y con el paso del tiempo, creo que los aranceles pagados por países extranjeros reemplazarán sustancialmente, como en el pasado, el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga financiera de mis seres queridos”, afirmó.

Tensión con Irán: "Nunca permitiré que tengan armas nucleares"

Trump aseguró que Irán está desarrollando misiles que podrían golpear a Estados Unidos, y prometió que nunca permitirá que el régimen iraní desarrolle un arma nuclear: "Prefiero resolver el tema a través de la diplomacia, pero nunca permitiré que el primer patrocinador de terror en el mundo tenga armas nucleares. No voy a permitir que eso suceda", aseguró.

De todos modos, no anunció si ya tomó una decisión sobre un ataque a Irán. Estados Unidos e Irán tienen previsto una nueva ronda de negociaciones este jueves en Ginebra.

La economía

“En 12 meses, mi Administración redujo la inflación subyacente a su nivel más bajo en más de cinco años, y en los últimos tres meses de 2025 bajó al 1,7%", aseguró Trump. "La gasolina, que alcanzó un máximo de más de $6 por galón en algunos estados bajo mi predecesor, fue, honestamente, un desastre. Ahora está por debajo de 2,30 dólares. Las bajas tasas de interés van a resolver el problema de la vivienda creado por Biden”, aseguró.

Uno de los ejemplos que el mandatario suele usar para ilustrar la baja de precios son los huevos, que según él mismo pronunció, "bajaron un 60%" desde que asumió el cargo.

No obstante, Trump no se pronunció explícitamente (por ahora) sobre el costo de vida, uno de los factores que más presiona las finanzas de las familias estadounidenses y un tema clave de cara a las elecciones de medio término en noviembre.

Frontera y fentanilo

En cuanto a la política fronteriza, una de sus grandes banderas, señaló: “Hoy nuestra frontera está segura. Después de cuato años en que millones de extranjeros ilegales cruzaron nuestras frontera sin autorización, ahora tenemos la frontera más fuerte y segura de Estados Unidos”, dijo.

Además, afirmó que en los últimos nueve meses no se produjo ningún cruce irregular, aunque volvió a señalar que se seguirá permitiendo el ingreso legal de quienes “trabajen arduamente”.

"Siempre permitiremos ingresar a las personas legales que quiere trabajar para el bien de nuestro país", agregó.

En sintonía con sus fronteras cerradas, agregó: "El flujo del fentanilo letal ha bajado en un 56%, es un récord, en tan sólo un año".

Más adelante en el discurso, Trump apuntó contra los demócratas por "proteger a los inmigrantes criminales". "Les pido que aprueben la ley 'Salve a Estados Unidos'. Terminen de proteger a los criminales y pongan penas a los funcionarios que bloquean la remoción de extranjeros criminales, en muchos casos asesinos en todo el país. Les debería dar vergüenza", lanzó ante la mirada seria e inmutable de los demócratas en el recinto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mira al vicepresidente J.D. Vance y al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mientras pronuncia el discurso sobre el estado de la Unión. Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/AFP

Venezuela, "nuevo socio y amigo" sin Maduro

Trump se refirió a la nueva Venezuela (sin Nicolás Maduro) como "nuevo amigo y socio" de Estados Unidos.

"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo", aseguró Trump "La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios", añadió el republicano, como muestra de lo que considera su éxito económico.

El ejército estadounidense derrocó y sacó de Caracas a Maduro, quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York.

Invitados estrella: el equipo de Hockey de Estados Unidos

Antes de presentar sus invitados estrella, el equipo de hockey masculino, que hizo historia el fin de semana en los Juegos Olímpicos de invierno al ganar a Canadá al llevarse la medalla de oro, Trump dijo con un dejo de broma: "Estamos ganando tanto que no sabemos qué hacer. Estábamos acostumbrados a perder, y ahora Estados Unidos gana como nunca".

El portero Connor Hellebuyck levanta su medalla de oro mientras los miembros del equipo olímpico masculino de hockey de EE. UU. son reconocidos por Trump en el Congreso. Foto: AFP

Pete Aguilar, representante demócrata por California, rompió con la solemnidad de su bloque al apluadir de pie cuando Trump mencionó que los Juegos Olímpicos pronto se celebrarían en Los Ángeles.

El mandatario bromeaba mientras la delegación de hockey entraba al recinto. " La gente me pide: 'Por favor, por favor, por favor, señor presidente, estamos ganando demasiado. No podemos soportarlo más", dijo, también en un guiño político a la administración de Joe Biden.

Toda la familia del presidente Trump está en el recinto. Sentados juntos en una de las mejores tribunas de la sala, se ve a Donald Trump Jr., Eric Trump, Ivanka Trump, Tiffany Trump (todos ellos, sin sus parejas) y también al menor, Barron Trump, que en marzo cumplirá 20 años. Él está sentado junto a su madre, Melania Trump.

Ivanka Trump (izq.), Barron Trump y la primera dama Melania Trump asisten al discurso del Estado de la Unión. WIN MCNAMEE/AFP fotos

El representante Al Green (demócrata por Texas), quien portaba un cartel que decía "Los negros no son simios", acaba de ser escoltado fuera del hemiciclo. Este es el segundo año consecutivo que Green es expulsado del discurso del presidente ante el Congreso por protestar.

El representante estadounidense Al Green, demócrata por Texas, sostiene un cartel que dice "Los negros no son simios" mientras es escoltado a la salida del Congreso BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

El contexto económico y la aprobación de Trump

Según publicó este lunes el Centro Pew, un 72% de estadounidenses califica de regulares o malas las condiciones económicas actuales, frente a un 28% que las considera buenas o excelentes.

En general, el 28% de los estadounidenses afirma que las políticas de Trump han mejorado las condiciones económicas, mientras que el 52% afirma que la han empeorado, indica el centro de investigación demoscópica, con sede en Washington.

En cuanto a la aprobación del mandatario, los sondeos son dispares. Los principales estudios de opinión le sitúan en menos del 50% de aprobación, pero sus partidarios se muestran tan incondicionales como siempre, mientras que el votante demócrata parece de nuevo movilizado.

Los invitados

Los demócratas han invitado a víctimas del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein al discurso del presidente, que ha ordenado la publicación de millones de documentos pero que no consigue desembarazarse de la sombra de ese escándalo.

Trump respondió invitando al equipo de hockey masculino, que hizo historia el fin de semana en los Juegos Olímpicos de invierno al ganar a Canadá y llevarse la medalla de oro. El equipo femenino, que también ganó el máximo galardón con otra victoria ante Canadá, rechazó acudir al Congreso.