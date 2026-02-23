Trump, la Corte Suprema y los aranceles: el presidente de Estados Unidos redobla la apuesta ante un fallo desfavorable

El presidente Donald Trump anunció que elevará su nuevo arancel global al 15%, un día después de tomar medidas para replicar algunos de los aranceles restrictivos que habían sido anulados por la Corte Suprema.

Trump dio a conocer el pasado sábado el repentino cambio a través de las redes sociales y afirmó que la política entraría en vigor de inmediato, señalando que seguiría adelante con su agresiva estrategia comercial a pesar de sufrir un importante revés legal.

Para algunos países, como Gran Bretaña y Australia, el nuevo arancel del 15% de Trump será, de hecho, superior a las tasas que se aplicaban anteriormente a sus exportaciones a Estados Unidos. Para otros, como China, Vietnam, India y Brasil, la nueva tasa será significativamente menor. El conjunto anterior de aranceles fue invalidado el pasado viernes, después de que la mayoría de los jueces de la corte determinaran que el presidente no tenía la autoridad para imponerlos.

Trump había fijado inicialmente su tasa global de reemplazo en el 10%, utilizando una disposición de una ley —nunca antes invocada por un presidente— que le permite imponer un arancel generalizado durante 150 días a menos que el Congreso acuerde extenderlo. En la directiva, indicó que entraría en vigor después de la medianoche del martes.

La ley limita la tasa al 15%, lo que limita la capacidad del presidente para volver a levantarla, aunque Trump ha señalado que planea usar otras facultades comerciales en los próximos meses para añadir más impuestos a las importaciones.

Algunos miembros del personal de la Casa Blanca se sorprendieron con el aumento, según informaron personas familiarizadas con el asunto. Este se produjo menos de 24 horas después de que el presidente anunciara su tasa del 10%.

Desde la decisión, Trump ha criticado duramente a los jueces de la Corte Suprema que anularon sus aranceles y amenazaron con imponer gravámenes aún mayores al resto del mundo.

El fallo extiende un período de incertidumbre para las empresas y los países, que han tenido dificultades para hacer frente a las agresivas y fluctuantes amenazas arancelarias del presidente desde que inició oficialmente su ofensiva comercial la primavera pasada. Esta política arriesgada ha tensado alianzas, sacudido los mercados globales y desafiado la economía estadounidense, al tiempo que ha obligado a las empresas y consumidores estadounidenses a asumir parte de los costos de los impuestos aplicados a sus importaciones.

Pero Trump ha mantenido su firme decisión sobre los aranceles, incluso tras la derrota legal. Al retomar algunas de sus funciones, el presidente ha redoblado la apuesta por una estrategia que, según él, recaudará fondos para Estados Unidos, fomentará una mayor producción nacional y alcanzará objetivos geopolíticos más allá del comercio.

Trump también ha aprovechado la amenaza de los aranceles para obligar a otros países a alcanzar acuerdos comerciales favorables con Estados Unidos. Muchos de estos acuerdos se consolidaron mediante aranceles emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), un enfoque que la Corte Suprema invalidó el viernes.

Aun así, Trump ha advertido a otras naciones que deben apegarse a los acuerdos comerciales que negociaron durante el último año o se arriesgarán a ser afectados por nuevos aranceles. "Algunos se mantienen, muchos se mantienen, otros no, y serán reemplazados por los otros aranceles", declaró en una desafiante conferencia de prensa después de que los jueces emitieran su fallo.

Pero la repentina eliminación de sus aranceles de emergencia, que había alentado a otros gobiernos a hacer concesiones comerciales a Estados Unidos, probablemente aún genere dudas entre los líderes extranjeros sobre si mantener los acuerdos alcanzados.

Algunos gobiernos han enfrentado críticas internas por las concesiones realizadas a Estados Unidos, como en India, donde los agricultores han condenado la iniciativa del primer ministro Narendra Modi de abrir los mercados agrícolas. Indonesia acababa de firmar su acuerdo comercial con Estados Unidos el jueves, adoptando aranceles cero para los productos estadounidenses a cambio de una tasa arancelaria del 19% para sus exportaciones.

La administración Trump ha indicado que utilizará otras fuentes legales, como la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, para imponer aranceles a países individualmente en función de sus prácticas comerciales. La administración también ha sugerido que podría ampliar los aranceles relacionados con la seguridad nacional que ha emitido sobre diversas industrias, como el acero, los minerales y los automóviles, en virtud de la Sección 232 de la Ley de Comercio de 1962. Sin embargo, la preparación de estas medidas llevará tiempo.

Mientras tanto, las exportaciones de todos los países se enfrentarán ahora a la tasa arancelaria del 15%, independientemente de sus prácticas comerciales o las concesiones que hayan realizado. Algunos expertos en comercio afirmaron que la tasa fija podría acabar beneficiando a productores con menores costos en lugares como China y otras naciones asiáticas, cuyos productos serían relativamente baratos incluso después de un impuesto de importación del 15%.

El nuevo arancel global incluye ciertas exenciones, como la carne de res y otros productos agrícolas, que anteriormente había excluido de los impuestos de importación más elevados para evitar que los precios subieran.

La nueva tasa tampoco afectará a productos como los automóviles y el acero extranjeros, que ya están sujetos a aranceles impuestos por motivos de seguridad nacional. Trump mantuvo una política que respeta los términos de un acuerdo comercial que negoció previamente con Canadá y México, permitiendo que las importaciones cubiertas por el pacto permanezcan libres de aranceles. También añadió algunas nuevas exenciones a los aranceles, por ejemplo, para los países centroamericanos incluidos en un acuerdo comercial firmado en 2004.

Aumentaron las importaciones

Por otra parte, se conoció en la última semana que la aplicación de elevados aranceles, no ha sido efectiva en reducir las importaciones estadounidenses, disminuir el déficit comercial y propiciar una reactivación de la industria manufacturera estadounidense, como prometió Trump, sino todo lo contrario.

Las importaciones estadounidenses crecieron el año pasado y el déficit comercial de bienes alcanzó un máximo histórico, según datos recientemente publicados, ya que las políticas de Trump afectaron el comercio, pero no lo detuvieron. Esto concuerda con otros datos que sugieren que las empresas han redirigido pedidos y modernizado las cadenas de suministro para eludir los aranceles, pero que, hasta el momento, no han reintroducido la producción en Estados Unidos de forma masiva. Los fabricantes estadounidenses han recortado más de 80.000 empleos el año pasado.

El déficit comercial total, incluyendo el comercio de bienes y servicios, se redujo ligeramente el año pasado, ya que el crecimiento de las exportaciones superó por poco el de las importaciones. Sin embargo, esto se debió exclusivamente a la expansión del superávit comercial en el sector servicios. El déficit comercial de bienes físicos, en el que se ha centrado Trump al intentar usar aranceles para revitalizar el sector manufacturero estadounidense, de hecho aumentó en 2025.

Las importaciones totales de bienes y servicios aumentaron un 4,7 %, hasta los 4,3 billones de dólares, en 2025, mientras que las exportaciones aumentaron un 6,2 %, hasta los 3,4 billones de dólares. El déficit comercial —la cantidad en que las importaciones superan a las exportaciones— fue de 901.000 millones de dólares, inferior a los 903.000 millones de dólares de 2024.

El déficit comercial aumentó considerablemente a finales de año, aumentando un 32,6 % en diciembre, a medida que las importaciones aumentaron y las exportaciones disminuyeron.