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"No la voy a devolver": la broma de Donald Trump al colgarse la medalla de oro del equipo de hockey

El mandatario estadounidense recibió en la Oficina Oval a los campeones de los Juegos Olímpicos de Invierno. Entre risas, la estrella Matthew Tkachuk le ofreció su medalla de oro.

El País
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25/02/2026, 12:28
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El presidente Donald Trump protagonizó un divertido encuentro con el equipo de Hockey de Estados Unidos en la Oficina Oval, cuando accedió a la oferta de colgarse del cuello la medalla de oro que acaba de ganar el equipo en los Juegos Olímpicos de Invierno. “No la voy a devolver”, disparó el mandatario estadounidense.

El equipo pasó por la Casa Blanca para presenciar el discurso de Trump sobre el estado de la Unión. Antes, el presidente los recibió en su despacho para tomarse fotografías.

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La estrella de los Florida Panthers Matthew Tkachuk le consultó a Trump si quería colgarse su medalla y este respondió efusivo: “Sí, absolutamente. No la voy a devolver”.

Te la cambio por una lapicera”, respondió bromeando Tkachuk, a lo que Trump dijo que era “genial” y agregó: “Nunca pensé que tendría esto conmigo”.

Donald Trump posando junto al equipo masculino estadounidense de hockey sobre hielo
Donald Trump posando junto al equipo masculino estadounidense de hockey sobre hielo
Foto: EFE/ @margomartin47

Invitación al discurso en el Capitolio

El equipo masculino estadounidense de hockey sobre hielo, campeón olímpico en Milán Cortina 2026, estuvo entre los invitados del presidente de EE.UU., Donald Trump, al discurso sobre el estado de la Unión que pronunció este martes en el Capitolio.

El propio Trump invitó a los deportistas en una conversación telefónica que causó polémica por la referencia en tono de broma del mandatario al equipo femenino de la misma disciplina, que también se alzó con el oro en los Juegos de Invierno y luego rechazó participar en la tradicional cita en el Congreso debido a compromisos anteriores.

Poco después de invitar al equipo masculino, el presidente recordó en tono de sorna que tenía que invitar también a la selección femenina porque de lo contrario "podría enfrentar un juicio político", ante las carcajadas de los deportistas.

Este intercambio provocó el rechazo entre los detractores del presidente y seguidores de ese deporte en el país.

Con información de EFE

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