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Encuentran con vida en Estados Unidos a mujer desaparecida durante 24 años tras llevar una doble vida

Michele Hundley Smith tenía 38 años cuando abandonó el hogar familiar en Eden, en el condado de Rockingham, y nunca regresó. En ese momento, dejó atrás a tres hijos, de 19, 14 y 7 años.

El País
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23/02/2026, 14:39
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Michele Hundley Smith
Michele Hundley Smith.
Foto: O Globo/GDA.

Una mujer que llevaba desaparecida casi un cuarto de siglo fue encontrada con vida en Carolina del Norte, Estados Unidos. El caso de Michele Hundley Smith, quien desapareció en diciembre de 2001 tras salir de compras navideñas, se resolvió parcialmente gracias a nuevas pistas que los investigadores recibieron este mes.

Smith tenía 38 años cuando abandonó el hogar familiar en Eden, en el condado de Rockingham, y nunca regresó. En ese momento, dejó atrás a tres hijos, de 19, 14 y 7 años. Su desaparición movilizó a las autoridades y a sus familiares durante años, sin obtener respuestas sobre lo sucedido.

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Según la Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham, el paradero de la mujer se confirmó el viernes pasado después de que los investigadores recibieran nueva información el 19 de febrero y la contactaran al día siguiente. El caso había sido investigado por varias agencias a lo largo del tiempo, incluido el FBI.

La familia intenta comprender lo sucedido

A pesar del descubrimiento, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Según las autoridades, Smith solicitó que no se hiciera pública su ubicación.

Para la familia, la noticia provocó sentimientos encontrados. "Te dan ganas de gritar que está viva", dijo su prima Barbara Byrd a WFMYNews 2, añadiendo que durante años los familiares no sabían si estaban de duelo o simplemente esperando alguna señal.

En redes sociales, Amanda, la hija de Smith, publicó un extenso mensaje tras enterarse del hallazgo de su madre. En el texto, describe una mezcla de alegría, enojo y tristeza, así como incertidumbre sobre una posible reconciliación. A pesar del dolor por la ausencia, afirmó que recuerda el cariño y los momentos felices que compartieron.

La desaparición de Smith dejó una huella imborrable en la familia. En publicaciones anteriores, Amanda incluso escribió que ni siquiera sabía si su madre seguía viva. Según ella, la ausencia dejó un vacío y afectó especialmente a sus hermanos.

Una página de Facebook creada para ayudar en la búsqueda, llamada "Traigan a Michele Hundley Smith a Casa", recopiló información sobre el caso. El grupo afirmó que ella conducía una camioneta Pontiac Trans Sport verde oscuro de 1995 cuando desapareció, un vehículo que nunca ha sido localizado. Ahora, según los administradores, la página se reutilizará para dar a conocer otros casos de personas desaparecidas.

O Globo/GDA

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