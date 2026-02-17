Hallan en el hielo una bacteria de 5.000 años resistente a antibióticos modernos, lo que genera alerta

El avance del cambio climático y el consecuente derretimiento de hielos milenarios no solo suponen una amenaza para el nivel del mar, sino que están abriendo una "caja de Pandora" microbiológica. Investigadores de la revista Frontiers in Microbiology han identificado una cepa bacteriana, denominada Psychrobacter SC65A.3, que permaneció aislada durante unos 5.000 años en la cueva de Scărișoara, en Rumania, y que presenta una característica alarmante: es resistente a 10 familias de antibióticos modernos.

Este hallazgo ha encendido las alarmas en la comunidad científica internacional debido al riesgo de que el deshielo libere microorganismos antiguos cuyos genes de resistencia podrían propagarse a las bacterias que circulan hoy en día.

Según la investigadora Cristina Purcarea, autora principal del estudio, la liberación de estos microbios milenarios podría revertir décadas de avances médicos en la lucha contra las superbacterias, planteando un desafío sanitario global de proporciones desconocidas.

Representación de bacterias. Foto: Freepik.

Un genoma prehistórico resistente a la medicina moderna

Para llegar a este descubrimiento, los científicos realizaron una perforación de 25 metros de profundidad en el "Gran Salón" de la cueva rumana, accediendo a una cronología de hielo de 13.000 años. Al secuenciar el genoma de la cepa Psychrobacter, los resultados fueron sorprendentes: la bacteria mostró resistencia a 28 antibióticos distintos, incluyendo fármacos de uso crítico como la vancomicina, la rifampicina y el ciprofloxacino. Es, además, la primera vez que se detecta en este género resistencia a compuestos como la clindamicina y el metronidazol, lo que evidencia la robustez genética de estos organismos frente a agentes externos.

Investigadora utiliza el microscopio en el laboratorio. Foto: Freepik.

El potencial biotecnológico oculto en el hielo

A pesar del riesgo sanitario que representa su propagación, el estudio también revela una faceta esperanzadora. El genoma de la SC65A.3 contiene aproximadamente 600 genes con funciones aún desconocidas y 11 genes con capacidad para eliminar o inhibir el crecimiento de otros virus, hongos y bacterias.

Esta "guerra química" natural que la bacteria libró hace milenios podría ser la base para el desarrollo de nuevos antibióticos y enzimas industriales. En palabras de Purcarea, estos microbios antiguos son esenciales para la ciencia, ya que podrían inspirar la próxima generación de tratamientos contra la crisis mundial de resistencia antimicrobiana.

O Globo/GDA