Stephen Hawking y su teoría sobre el fin de la humanidad: la fecha clave y el plan para salvar a la especie

El físico británico Stephen Hawking fue conocido por sus análisis acerca de diversos temas, en especial aquellos relacionados con la naturaleza del universo y el sistema planetario. En 2017, durante la Cumbre WE de Tencent de Beijing, el científico adelantó lo que el creía que era la fecha que marcaría el fin de la humanidad: el año 2600.

La predicción la hizo mientras daba su ponencia, que se centraba en la pregunta de porqué la humanidad debía explorar el espacio, y, en un futuro, también colonizarlo.

Stephen Hawking, uno de los científicos más destacados de la historia. Foto: AFP.

"Para el año 2600, la población mundial estará hombro con hombro y el consumo de electricidad hará que la Tierra brille al rojo vivo", señaló. La sobrepoblación, entonces, sería una de las principales causas detrás de que la Tierra sea un lugar inhabitable, por lo que el científico invitaba a que los humanos exploren otros planetas para vivir.

La humanidad como "especie multiplanetaria"

En opinión de Hawking, la salvación de la humanidad reside en transformarse en una especie multiplanetaria, capaz de habitar otros sistemas solares. El científico recomendó promover avances tecnológicos centrados en viajes a la velocidad de la luz para alcanzar las regiones más lejanas del espacio, y señaló que se había reunido con el empresario Yuri Milner, que llevaba adelante el programa "Breakthrough Starshot".

Destrucción del planeta Tierra Foto: La Nación/GDA

El programa buscaba explorar Alfa Centauri, el sistema estelar más cercano con potencial habitable. Para ello, planteaba lanzar una nanonave especial que, gracias a los avances tecnológicos en materia de viaje interestelar, lograría llegar a Marte en menos de una hora y a Plutón en unos días. Por otra parte, el viaje a Alfa Centauri duraría unos 20 años.

En su momento, Hawking solicitó una inversión de 100 millones de dólares para financiar este programa. En setiembre de 2025 la revista Scientific American informó que el proyecto había sido suspendido por tiempo indefinido, tras haber gastado unos cuatro millones de dólares

MB/PA - AFP - AFP

Hawking, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años, dedicó su carrera al estudio de los agujeros negros. Para él, la exploración de otros mundos representaba la única manera de evitar la desaparición definitiva ante la crisis energética y demográfica. Falleció en 2018 en su casa de Cambridge, a los 76 años.

Con información de OGlobo/GDA