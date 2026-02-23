“Ley de Amnistía del régimen chavista mantiene inhabilitaciones políticas y no da garantías”, afirma opositora

Más de 200 presos políticos de la cárcel El Rodeo I cerca de Caracas, incluyendo a detenidos extranjeros como el argentino Nahuel Gallo, iniciaron una huelga de hambre para exigir sus liberaciones, informaron ayer domingo familiares de estas personas, tres días después de la promulgación de una Ley de Amnistía que no convenció a la oposición de la dictadura chavista ni a gran parte de la población.

En una publicación en X, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que son 213 las personas que iniciaron la protesta dentro de la prisión, que se encuentra a las afueras de Caracas, según un video publicado por la organización en el que familiares reportan la huelga de hambre.

“Denuncian la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones, así como el cese de la vulneración de sus derechos humanos”, precisó el Clipp.

El exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa, liberado la semana pasada después de la aprobación de la Ley de Amnistía, advirtió en X que “la gran mayoría” de los recluidos en esa cárcel se encuentran en un “precario estado de salud”.

El dirigente político, colaborador de la líder y premio nobel de paz María Corina Machado, citó una publicación en X de María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, en la que ella indicó que el argentino está entre los participantes de la protesta, según le fue informado, aunque no precisó la fuente. Gómez, quien es venezolana, responsabilizó a las autoridades por la salud del gendarme, detenido en 2024, y de los demás detenidos.

Duro contra la le

El diario El Nacional de Venezuela (GDA) publicó un análisis de Naky Soto, quien trabajó en la ONG Liderazgo y Visión en el país caribeño, entre otros cargos, y hace un duro análisis de la Ley de Amnistía. En la visión de Soto, “la ilegítima Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad una ley con la que el chavismo se reserva el derecho para seguir haciendo daño”, afirmó. “La oposición pret-à-porter, a la que le donaron sus curules, no se opuso ni salvó el voto, solo acompañó la imposición de una narrativa que califica a los miles de presos políticos como culpables y no como las víctimas que son. Según el texto aprobado, las víctimas deben solicitar la amnistía y los mismos jueces que el chavismo controla, los que inventaron causas judiciales, ralentizaron los juicios e impidieron una defensa justa, decidirán, con base en las instrucciones que les giren los jefes de sus tribus, si la amnistía se concede o no. De las muchas sugerencias que publicaron las organizaciones no gubernamentales, los defensores, abogados y familiares, el chavismo incorporó pocas, tan pocas, que resultaron insuficientes para contrarrestar las deficiencias del proyecto de ley. El chavismo vuelve a producir propaganda con impacto internacional y sin efectos para la justicia ni la convivencia”.

Soto -siempre citada en El Nacional- destaca que, para solicitar la amnistía hay una enorme discriminación. Separa a los potenciales beneficiarios por la fase del juicio en la que se encuentre su caso: previa a la sentencia (la enorme mayoría de los presos políticos) o con sentencia firme. Si el caso no tiene sentencia, la amnistía solo puede ser solicitada por el acusado, el Ministerio Público o el defensor público que le impuso el Estado, quien jamás defiende los intereses de la persona. Pero si la persona ya tiene sentencia firme, la amnistía puede pedirla su pareja, su familia, su abogado o una ONG. “Esto es un sinsentido que la circunstancia en la que está la mayoría de los presos políticos no habilite a más personas para pedir la amnistía, lo que traduce la poca coherencia de la ley y la falta de técnica legislativa. Excluyente”, afirma.

La norma, agrega, se concibió como un perdón que el chavismo decide a quien de los “culpables” otorga.

La ley también establece una lista de acontecimientos para ser utilizados de forma taxativa, por lo que el chavismo se reserva qué es un hecho de confrontación, obviando hechos graves y delitos cometidos por funcionarios (del régimen). Mantiene vigentes las inhabilitaciones políticas; no establece garantías para el retorno de quienes tuvieron que huir por persecución; no restituye la validez de pasaportes anulados como castigo político.

“Tampoco plantea restituir bienes incautados a los presos políticos, ni reparar a las víctimas, ni el desmantelamiento del aparato represivo ni la investigación de los responsables de crímenes de lesa humanidad”, concluye.

Desvío del turismo por la inestabilidad

La inestabilidad geopolítica manifestada en los últimos meses en Cuba y Venezuela ha contribuido a la reorientación del turismo en el Caribe, donde República Dominicana y México se han posicionado como destinos “refugio”.

Según el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), Carlos Garrido, República Dominicana y México están actuando como refugio y ambos están experimentando subidas. El presidente de la Asociación de Hoteles de Riviera Maya, Toni Chaves, considera que la incertidumbre en algunos destinos del Caribe ha podido contribuir al comportamiento sólido de la demanda en el caribe mexicano, aunque desde el sector lo ven como “un efecto marginal dentro de una reorientación más amplia del turismo”.

Añadió que esta transformación está orientada “hacia destinos con mayor conectividad y estabilidad operativa” y que la Riviera Maya compite con mucha intensidad debido a conectividad aérea, percepción de seguridad, oferta hotelera, precio relativo y decisiones de turoperación en mercados emisores. Por su parte, el turismo en República Dominicana también se encuentra en un gran momento, y es que el pasado año recibió 11,6 millones de visitantes, máximo histórico desde 2022.

EFE