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El País Mundo Estados Unidos

Ola de acusaciones y renuncias sacude el Congreso de EE.UU. y provocan una crisis ética bipartidista

Tres miembros de Cámara de Representantes presentaron sus renuncias en una semana tras ser acusados de corrupción y acoso sexual. La última fue Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida.

El País
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22/04/2026, 03:25
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La cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C
La cúpula del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, D.C
Foto: AFP

Una congresista demócrata renunció ayer martes, con lo que se convirtió en la tercera integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en dimitir en poco más de una semana.

Sheila Cherfilus-McCormick, de Florida, anunció su dimisión inmediata antes de una audiencia disciplinaria programada por el Comité de Ética de la Cámara, que consideraba posibles sanciones por una serie de violaciones a las normas de financiamiento de campañas.

Su salida se produce luego de las renuncias del demócrata Eric Swalwell y del republicano Tony Gonzales, quienes dimitieron en medio de acusaciones separadas de conducta sexual indebida. Esto ha provocado un inusual debate bipartidista sobre el trato de los legisladores al personal del Congreso.

Cherfilus-McCormick había sido acusada de desviar millones de dólares de fondos federales destinados para desastres con fines políticos y enfrenta un caso penal federal.

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La representante estadounidense Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes.
Sheila Cherfilus-McCormick, demócrata de Florida, comparece ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes.
Foto: AFP

Un subcomité de la Comisión de Ética había considerado a Cherfilus-McCormick responsable de 25 infracciones relacionadas con financiación de campañas y conductas afines.

La oleada de casos ha sacudido a una Cámara dividida, donde ha aumentado la presión sobre los líderes de ambos partidos para que hagan cumplir las normas éticas, incluso cuando los cálculos políticos complican la adopción de medidas disciplinarias. AFP

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