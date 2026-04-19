Tragedia en Luisiana: ocho niños mueren en tiroteo por violencia doméstica; el atacante fue abatido

Ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos a primera hora del domingo en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en lo que, según la policía, parece haber sido un incidente de violencia doméstica.

El suceso, que tuvo lugar poco después de las 06:00 locales en la ciudad de Shreveport, constituyó el tiroteo masivo más mortífero en el país en más de dos años, según datos de Gun Violence Archive. El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística, informaron las autoridades.

El agente de policía Chris Bordelon dijo en conferencia de prensa que la escena del crimen es "bastante extensa" y abarca tres residencias que están siendo inspeccionadas. Las edades de las víctimas oscilaban entre uno y 14 años, precisó Bordelon, quien agregó que algunos de los menores eran descendientes del tirador.

Otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no se dio a conocer. El sospechoso robó un vehículo y huyó antes de que los agentes abrieran fuego; ningún policía resultó herido en la operación. "Creemos que fue el único individuo que efectuó disparos", afirmó el oficial, calificando el incidente como un altercado doméstico.

La policía informó que se darían a conocer más detalles una vez notificados los familiares. El senador republicano Bill Cassidy calificó el incidente como un episodio de "violencia atroz", mientras que el gobernador Jeff Landry declaró sentirse "con el corazón destrozado" ante la crisis de violencia armada que afecta a la región.

AFP