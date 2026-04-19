La advertencia final de Trump a Irán que pone en vilo al mundo y amenaza con paralizar el comercio global

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará la delegación estadounidense que participará en las negociaciones con Irán en Pakistán, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. El anuncio llega en un clima de fuerte tensión, luego de que el presidente Donald Trump reiterara amenazas de atacar infraestructura iraní si fracasa el diálogo, en un conflicto que ya dejó miles de muertos y mantiene en vilo la estabilidad regional.

Vance ya lideró la primera ronda de contactos y volverá a estar acompañado por el emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner. La presencia del vicepresidente había sido puesta en duda por el propio Trump, quien había señalado motivos de “seguridad”, lo que evidencia las diferencias internas en torno a la estrategia frente a Teherán.

El mandatario estadounidense confirmó que la delegación viajará a Pakistán, país que actúa como mediador desde el inicio de la crisis. Sin embargo, aún no hay una fecha clara para el inicio formal de las conversaciones, que se perfilan complejas ante las posiciones enfrentadas de ambas partes.

Negociaciones con Irán y tensiones por el programa nuclear

Trump sostuvo que un acuerdo está “muy cerca” y aseguró que Irán aceptó entregar su uranio enriquecido, un punto central en la disputa por el programa nuclear iraní. No obstante, Teherán negó esa versión y defendió su derecho a desarrollar tecnología nuclear con fines civiles.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, cuestionó la postura de Washington: “¿Cómo es posible que el presidente de Estados Unidos afirme que Irán no debe ejercer sus derechos nucleares sin explicar por qué?”. La declaración refleja la distancia entre las partes en un tema clave para cualquier eventual acuerdo.

El actual alto al fuego, vigente desde el 8 de abril, podría expirar en los próximos días si no hay avances concretos. El conflicto, iniciado el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha provocado miles de víctimas, especialmente en Irán y Líbano, además de un fuerte impacto en la economía global.

Captura de la web MarineTraffic que muestra el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Marinetraffic

Trump endurece amenazas y crece la presión en el estrecho de Ormuz

En paralelo a los intentos diplomáticos, se elevó el tono de las amenazas de Donald Trump al advertir que, si no hay acuerdo, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”. La advertencia incrementa la presión sobre Teherán en plena negociación.

Donald Trump saluda al llegar a Miami. AFP

Otro foco de tensión es el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Irán bloqueó esta vía como medida de presión durante el conflicto, lo que llevó a Estados Unidos a anunciar un “bloqueo” naval en respuesta.

La combinación de negociaciones inciertas, amenazas militares y disputas sobre rutas energéticas clave mantiene en alerta a la comunidad internacional, que sigue de cerca el papel de Pakistán como mediador en un intento por evitar una nueva escalada.

Con información de AFP

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.