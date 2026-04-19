Milei y Netanyahu en Jerusalén: "Argentina e Israel están juntas y más fuertes que nunca", sellaron los líderes

En lo que ya se ha convertido en una costumbre y en otro gesto simbólico que graficó su relación de amistad incondicional con Israel -inmerso en uno de sus momentos dramáticos-, lo primero que hizo el presidente Javier Milei este domingo tras aterrizar en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv antes del mediodía local, fue ir a rezar al Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo.

Por la tarde, Milei se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que enfrenta un momento de máxima tensión por la guerra con Irán. El encuentro fue en la oficina del premier y el Presidente anunció luego que habrá un vuelo directo Tel Aviv-Buenos Aires de la aerolínea estatal israelí, El Al, a partir de noviembre.

“Reiteramos la voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén apenas las condiciones lo permitan, lo consideramos no solo necesario, sino justo", señaló Milei.

Además, los mandatarios sellaron los ‘Acuerdos de Isaac’, por iniciativa del presidente Milei, para fortalecer los vínculos entre Israel y los países de América Latina. En el evento participaron los ministros de Asuntos Exteriores, Finanzas y Transportes, así como el embajador de Estados Unidos en Israel y el director general de El Al.

ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לירושלים, חברי נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, חבר גדול של מדינת ישראל.



ישראל וארגנטינה עומדות יחד, חזקות מתמיד.

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Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina @JMilei, un gran amigo del Estado de Israel.



Israel y… pic.twitter.com/ammraov0cu — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 19, 2026

Netanyahu publicó en su cuenta de X un video en el que se lo ve de muy buen humor abrazando a Milei y a su hermana, Karina. “Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, Presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca”, escribió.

La visita de Milei significa una bocanada de oxígeno para “Bibi” Netanyahu, que está siendo seriamente cuestionado a nivel internacional —acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional— y a nivel interno está siendo criticado por haberse sometido al dictado de su máximo aliado, Donald Trump, para un frágil cese del fuego en el Líbano (pedido por Irán, que sostiene al grupo chiita libanés Hezbollah).

En su tercera visita oficial al país -en la que se le rendirán honores sin precedente y participará de la celebración del 78 aniversario de la independencia-, a diferencia de las anteriores veces, esta vez el Presidente no tuvo allí una recepción de “rockstar”.

El presidente de Argentina, Javier Milei, visita el Muro de los Lamentos en la Ciudad Vieja de Jerusalén durante una gira oficial en Israel. Foto: AFP

Fiel reflejo del clima tenso, debido a una guerra sólo en pausa, en medio de máximas medidas de seguridad, vallados y guardaespaldas, sólo decenas de personas estuvieron allí para saludarlo al grito de “¡Javier!” y “¡Presidente!”. Vestido con su clásica campera de cuero negra y kippá en la cabeza, él respondió levantando la mano.

Acompañado por el rabino del llamado Kotel y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, también rabino y su guía espiritual, el Presidente rezó, emocionado, durante varios minutos. Luego firmó un libro y evitó declaraciones ante la prensa. Lo acompañaron su hermana Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Luego los miembros de la reducida comitiva se dirigieron finalmente al hotel Waldorf Astoria Jerusalem, un cinco estrellas de lujo que fue elegido debido a medidas de seguridad. “Es el único que tiene un bunker en cada piso”, explicaron fuentes informadas.

La situación es volátil. La tregua con Irán expira el miércoles y “la guerra podría reanudarse en cualquier momento”, advirtió el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

En el Waldorf Astoria Jerusalem recibieron al mandatario con la bandera argentina y carteles con la leyenda: “¡Gracias Presidente Milei! ¡Viva la libertad carajo!”.

Según el sitio AXIOS, Netanyahu el viernes pasado quedó en “shock” después de que Donald Trump escribió en su red social que Israel no bombardeará más al Líbano. Horas antes de la llegada de Milei, Trump intentó suavizar el entredicho en su red Truth Social elogiando a Israel como un “gran aliado”.

Finalmente, la popularidad de Netanyahu sigue en caída. Comunidades del norte de Israel decidieron protestar con una huelga, mientras que en su residencia de Jerusalén se reclamó una comisión que investigue su papel en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

Por Elisabetta Piqué