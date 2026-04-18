“A petición de mi amigo Trump": Netanyahu reconoce que la tregua fue una solicitud del presidente de EE.UU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que Israel accedió al alto el fuego con el Líbano a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “A petición de mi amigo el presidente Trump, con quien transformamos Medio Oriente y logramos grandes avances, acordamos un alto el fuego temporal en el Líbano”, afirmó Netanyahu en un videomensaje publicado por su oficina. “A petición suya, se nos brindó la oportunidad de promover una solución política y militar conjunta con el gobierno libanés”, añadió.

La versión que dio Trump acerca de cómo se llegó al alto el fuego, atribuye el acuerdo a la presión que ejerció sobre Netanyahu.

El presidente declaró ayer que Estados Unidos le “prohibió” a Israel bombardear Líbano tras el acuerdo de alto el fuego. “Israel ya no bombardeará el Líbano. ¡¡¡Estados Unidos le ha PROHIBIDO hacerlo. ¡¡¡Ya basta!!!”, afirmó Trump en su red social Truth Social.

Pese a aceptar el cese de hostilidades, Netanyahu subrayó que Israel mantiene sus objetivos, en particular el “desmantelamiento” de la organización terrorista Hezbolá.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deposita una corona de flores por el Día de Recuerdo del Holocausto. Foto: AFP

Zona de contención

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que el Ejército continuará controlando las zonas ocupadas en el sur del Líbano y no descartó reanudar los ataques tras la tregua si no se logra el desarme de Hezbolá.

En un tono similar, Netanyahu, aseguró que el Ejército israelí mantendrá su presencia y control en el sur del Líbano, a fin de evitar que Hezbolá pueda lanzar misiles antitanques.

“Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos”, precisó Netanyahu en un vídeomensaje tras el alto el fuego.

La operación militar en el Líbano “no ha terminado”, afirmó por su parte Katz. Además Katz advirtió que los miles de civiles libaneses desplazados que regresan a sus hogares tras la entrada en vigor de la tregua podrían verse obligados a evacuar de nuevo “si se reanudan los combates”.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel mantienen y seguirán manteniendo todos los lugares que han liberado y ocupado”, dijo Katz en un vídeo en referencia a la franja en el sur del Líbano de 10 kilómetros de ancho que Israel controla militarmente y donde las tropas continúan demoliendo viviendas y edificios.

Mujeres miran edificios bombardeados en el Líbano. Foto: Agencia EFE.

Sobre el área más extensa desde la divisoria hasta el río Litani, Katz dijo que en esta zona Israel debe aún confiscar armas y combatir a terrorista de Hezbolá ya sea “mediante la vía diplomática o mediante la continuación de la actividad militar” tras el alto el fuego.

“Si se reanuda el fuego, los residentes que regresen a la zona de seguridad deberán evacuar para permitir la finalización de la misión”, añadió sobre los civiles libaneses que ya han intentado volver a sus casas. “El objetivo que definimos: desarmar a Hezbolá por medios militares o diplomáticos, fue y sigue siendo el objetivo de la campaña a la que estamos comprometidos”, reiteró.

Acuerdo permanente

Líbano trabaja en “un acuerdo permanente” con Israel tras el alto al fuego, afirmó su presidente, Joseph Aoun. Nos encontramos en una nueva fase”, declaró Aoun en su primer discurso a la nación desde que se estableció la tregua.

“Una fase de transición (...) para trabajar en un acuerdo permanente que proteja los derechos de nuestro pueblo, la unidad de nuestro país y la soberanía de nuestra nación”, agregó.

Militantes de la organización terrorista Hezbolá

“Dedo en el gatillo”

En tanto, Hezbolá afirmó ayer viernes que sus combatientes tienen “el dedo en el gatillo” por si Israel viola la tregua de diez días en vigor.

En un comunicado, Hezbolá afirma haber llevado a cabo durante la guerra de 45 días “2.184 operaciones militares” contra Israel y el ejército israelí en territorio libanés. “Los combatientes mantendrán el dedo en el gatillo porque desconfían de la traición del enemigo”, añade.