Israel y Líbano se sientan a negociar por primera vez en 30 años con mediación de Washington

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se reunieron en la sede del Departamento de Estado de Estados Unidos en las primeras conversaciones directas en más de 30 años, aunque sin la participación del grupo terrorista Hezbolá.

Al iniciar el encuentro, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó la reunión de "oportunidad histórica" y afirmó que no solo se trata de abordar un posible alto el fuego sino "una solución permanente a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá".

Mujeres miran edificios bombardeados en el Líbano. Foto: Agencia EFE.

¿Qué está pasando en el Líbano?

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Medio Oriente el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés Hezbolá, aliado de Teherán, lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos conjuntos con Estados Unidos a Irán, que desencadenaron el conflicto.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados. Las expectativas de que las reuniones de este martes produzcan avances significativos son escasas, ya que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, pidió que se cancelaran y las calificó de "una sumisión y una capitulación".

Naim Qasem. Foto: AFP

Poco después del inicio de las conversaciones en Washington, el movimiento afirmó haber atacado con cohetes 13 localidades del norte de Israel. El gobierno israelí descartó discutir cualquier alto el fuego con el movimiento proiraní, a quien exige su desarme.

Funeral del soldado israelí Ayal Uriel Bianco, fallecido durante combate en el sur del Líbano. Foto: Atef Safadi/EFE.

"Queremos llegar a la paz y a la normalización con el Estado libanés (...) No hay disputas importantes entre Israel y Líbano. El problema es Hezbolá", afirmó el canciller Gideon Saar desde Jerusalén, antes de la reunión.

El presidente libanés, Joseph Aoun, dijo que espera que las conversaciones marquen el "comienzo del fin del sufrimiento del pueblo libanés en general".

Trump amenaza con bloqueo naval

Con la atención centrada en la reunión Israel-Líbano, el presidente estadounidense Donald Trump intentó presionar a Irán con un bloqueo naval y amenazó con hundir cualquier embarcación que intentara salir del estrecho de Ormuz.

Washington afirmó que "la pelota está en el campo de Irán" para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha restringido el paso por este estrecho, por donde en condiciones normales transita alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

AFP

El mando militar iraní tildó el bloqueo de acto de piratería y advirtió de que, si la seguridad de sus puertos "se ve amenazada, ningún puerto del Golfo y del mar Arábigo estará a salvo".

Según los analistas, Trump intenta privar a Irán de fondos, pero también empujar a China, el mayor comprador de petróleo iraní, a que ejerza presión sobre Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

EFE