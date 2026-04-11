En la previa a las negociaciones, Israel afirma haber atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano

El ejército israelí anunció este sábado que en las últimas 24 horas atacó más de 200 objetivos del movimiento islamista proiraní Hezbolá en Líbano, en vísperas de las negociaciones previstas en Washington entre Israel y el gobierno libanés.

"En las últimas 24 horas, el ejército ha atacado más de 200 objetivos de Hezbolá en Líbano", informa un comunicado militar.

🎯🎥WATCH: 200+ Hezbollah targets struck in Lebanon in the last 24 hours.



The IAF continues to strike Hezbollah infrastructure in order to thwart fire toward Israeli civilians. pic.twitter.com/qx3CGftZJe — Israel Defense Forces (@IDF) April 11, 2026

"La Fuerza Aérea israelí continúa sus ataques contra infraestructuras de Hezbolá y apoya a las fuerzas terrestres que operan en el sur del Líbano", añade.

Diez muertos tras los ataques

Diez personas, entre ellas tres socorristas, murieron este sábado en ataques israelíes en el sur de Líbano, indicó el Ministerio de Salud.

Según medios estatales, una decena de localidades fueron blanco de bombardeos.

Tres de los ataques golpearon otras tantas localidades en el distrito de Nabatiye. En ellos murieron entre otros un miembro de la Defensa Civil y dos rescatistas del Comité Islámico de Salud, afiliado al movimiento proiraní Hezbolá, en guerra con Israel desde el 2 de marzo, precisó el ministerio.

El organismo denunció los ataques "sistemáticos" de Israel a los socorristas.

Hezbolá sumó a Líbano al conflicto iniciado con los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero en Irán, al disparar proyectiles contra Israel el 2 de marzo.

Estados Unidos e Irán anunciaron una tregua el martes, pero según Israel esta no concierne a Líbano.

Teherán, que este sábado está negociando con Washington en Pakistán para tratar de encontrar una salida a la contienda, insiste en que se observe un alto el fuego en Líbano si se quiere restablecer la paz en Oriente Medio.

El miércoles, Israel, que ocupa una parte del sur de Líbano, causó más de 350 muertos y más de 1.200 heridos en una intensa oleada de ataques que incluyó barrios de Beirut.

El Estado hebreo afirma que ese día mató a 180 combatientes de Hezbolá.

En vistas a poner fin a este frente de la guerra, que ha causado la muerte de más de 1.950 personas, la presidencia libanesa confirmó que el martes mantendrá conversaciones con Israel en Washington.

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para estas negociaciones, aseguró sin embargo que Israel no discutirá un alto el fuego con Hezbolá.

Un diputado del movimiento proiraní libanés, Hasán Fadlalá, reafirmó el sábado el rechazo de Hezbolá a cualquier negociación directa entre Líbano e Israel.

Estas negociaciones constituyen "una violación flagrante" de la Constitución y "agravan las divisiones internas en un momento en que Líbano necesita más que nunca solidaridad y unidad interna para hacer frente a la agresión israelí", declaró el diputado en un comunicado.

El consejero del guía supremo iraní Alí Akbar Velayati declaró en X que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, "debería saber que ignorar el papel único de la resistencia y del heroico Hezbolá expondrá a Líbano a riesgos de seguridad irreparables".

AFP

