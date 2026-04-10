Israel y Hezbolá intercambian ataques en medio de un escenario de tensión por la fragilidad del alto el fuego

El grupo terrorista Hezbolá lanzó en la madrugada del viernes andanadas de misiles sobre Tel Aviv y sus alrededores, una de las oleadas de ataques que más al sur ha llegado en Israel, sin que se registraran víctimas ni impactos directos.

Durante la jornada del jueves, por su parte, Israel lanzó una serie de ataques a barrios ubicados en el sur de Beirut, con el objetivo de atacar "plataformas de lanzamiento de misiles" de la organización terrorista.

Las sirenas se activaron alrededor de la una de la madrugada en hora local en zonas del centro del país, incluida la ciudad costera de Ashdod, donde se dirigía directamente el ataque, según informó el Ejército de Israel en información recogida por medios locales.

Soldado israelí vigila la frontera con Brent, aldea ubicada en el sur del Líbano. Foto: Atef Safadi/EFE.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la activación de las alarmas en Tel Aviv se debió a la caída de restos y metrallas de los misiles interceptados.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) aseguró que no se registraron heridos ni víctimas.

Se trata de uno de los ataques más al sur realizados por Hezbolá en el marco de este nuevo capítulo de conflicto entre Israel y el grupo proiraní, desencadenado a raíz de la ofensiva conjunta entre Israel y Estados Unidos contra Irán.

Hezbolá también anunció más andanadas en el norte de Israel, sobre la región fronteriza con el Líbano.

Mientras que Irán reclama que el Líbano debe estar incluido en el alto el fuego pactado hace dos días con Estados Unidos, Washington y Tel Aviv rechazan esta posición.

El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que empezará negociaciones directas con Líbano para desarmar a Hezbolá, mientras que Estados Unidos asegura que acogerá estos diálogos.

El grupo terrorista, por su parte, considera los ataques de Israel sobre el Líbano una violación al alto el fuego.

Jefe de Hezbolá pide a Gobierno libanés que deje de hacer "concesiones gratuitas" a Israel

El secretario general del grupo libanés Hezbolá, Naim Qassem, urgió este viernes a las autoridades libanesas a que dejen de hacer "concesiones gratuitas", después de que Israel aceptara una propuesta del Líbano para iniciar negociaciones directas entre ambos países.

Sheikh Naim Qassem. Foto: Agencia EFE/Nabil Mounzer.

"No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas", dijo Qassem en un mensaje escrito a la nación, sus primeras palabras desde el anuncio de unas conversaciones de las que su formación estaría excluida.

"La resistencia continúa hasta el último aliento, y la determinación de los jóvenes por ir al frente y no abandonarlo es una señal de esperanza y dignidad. Los sacrificios nos hacen aferrarnos aún más a la liberación de nuestra tierra y a nuestra dignidad", defendió.

Agencia EFE