EE.UU. e Irán se reúnen en Pakistán por negociaciones de paz: peligra la tregua por ataques de Israel al Líbano

Delegaciones de Estados Unidos e Irán desembarcarán este viernes en Pakistán para comenzar negociaciones de paz, con el objetivo de poner fin a un conflicto que se arrastra desde finales de febrero. El vicepresidente, JD Vance, aseguró que confía en que las negociaciones de paz para poner fin a la guerra "serán positivas", aunque añadió: "ya veremos, por supuesto".

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, Washington estará dispuesto a tenderles la mano". Sin embargo, añadió: "si intentan engañarnos, se darán cuenta de que el equipo negociador no es muy receptivo". Las conversaciones de paz se producen en medio de un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, que se espera que dure dos semanas.

El humo se eleva desde el lugar de un ataque israelí que tuvo como objetivo una zona de Beirut el 8 de abril de 2026. Israel lanzó una serie de ataques contra Beirut ese día, el ataque más violento contra la capital libanesa desde el inicio de la guerra. AFP

Las negociaciones llegan en un momento delicado para la economía mundial, debido al aumento de los precios de los combustibles tras el bloqueo por parte de Irán al paso de petroleros por el estrecho de Ormuz como represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

Precisamente, la apertura de esta vía, clave para el transporte del 20 % del petróleo mundial, será uno de los puntos clave de las negociaciones de Islamabad y que aspiran a poner punto final a la guerra que comenzó el 28 de febrero.

Personal de intervención y residentes se congregan en el lugar de un ataque aéreo israelí en Beirut. Foto: AFP

Vance también afirmó que Trump le dio a sus enviados especiales "algunas pautas bastante claras" sobre cómo debían desarrollarse las conversaciones, pero no concretó más detalles a los medios.

Irán insiste en que las negociaciones con EE.UU. dependen el alto el fuego en Líbano

Por su parte, las autoridades iraníes señalaron que las negociaciones de paz con Estados Unidos dependen de que el alto el fuego se extienda al Líbano, país que ha sido objetivo de ataques israelíes en los últimos días. Durante la noche del jueves, el Ejército israelí anunció ataques contra "plataformas de lanzamiento" de proyectiles del grupo Hezbolá en el Líbano.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a atacar las plataformas de lanzamiento de Hezbolá en el Líbano", indicó el Ejército en un breve comunicado, que se produce después de haber advertido a la población en otra nota de que nuevas zonas de Israel —aparte del norte del país—, podrían ser atacadas por la milicia durante la noche del viernes.

Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, consideró que "el cese de la guerra en el Líbano forma parte integralmente del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán". "Cualquier acción o postura contraria a este compromiso equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso", agregó.

Se espera que Israel y el Líbano mantengan negociaciones en Washington la semana que viene. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, manifestó que su país "tiene el dedo en el gatillo" y que "nunca abandonará a sus hermanos libaneses".

Al menos nueve buques cruzaron el estrecho de Ormuz el jueves

"El 9 de abril, el número de buques que cruzaron el estrecho aumentó a nueve diarios, frente a los cinco del día anterior, pero el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada", explicó el sitio especializado MarineTraffic en un análisis publicado en su página web.

La plataforma ha precisado que "el entorno operativo parece prácticamente inalterado, con movimientos aún limitados a pasos autorizados bajo estrictas medidas de control, en lugar de una reapertura total impulsada por un alto el fuego", que entró en vigor el miércoles y estaba condicionado a la reanudación del tráfico por el estrecho.

Personas sostienen retratos del asesinado líder de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y de su hijo y sucesor, Mojtaba Khamenei Foto: AFP

De los buques que transitaron este jueves por Ormuz, cinco estaban autorizados y dos pertenecían a la flota de reserva, de acuerdo con MarineTraffic, que ha apuntado que "la mayoría de los viajes transportaban carga a granel y DPP (productos petroleros)".

Para la plataforma los flujos direccionales se mantuvieron "relativamente equilibrados, con una ligera tendencia hacia los movimientos de oeste a este" del estrecho, es decir, de salida del golfo Pérsico.

"Es probable que la mayoría de los participantes del mercado sigan a la expectativa, a la espera de pruebas más claras de que el paso por el estrecho de Ormuz puede mantenerse de forma segura y predecible, y de que la situación política se mantiene intacta", de acuerdo a la fuente.

Con información de Agencia EFE